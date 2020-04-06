Genel
YouTube Covid-19 ve 5G teorilerine müdahale edecek
YouTube yalan haber ve manipüle edici teorilerle mücadele kararı aldı. Ünlü video platformu, Corona virüsün 5G ile yayıldığını iddia eden videoları silme kararı aldı.
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YouTube yanlış bilgilendirme yapan videoları silecek!
YouTube, Corona virüs konusunda aksiyon almaya başladı. Ünlü video platformu salgın hastalık konusunda yanlış bilgilendirme yapan videoları silme kararı aldı. Şöyle ki son zamanlarda ortaya çıkan 5G teknolojisinin, Corona virüsün yayılmasında önemli bir etken olduğu iddia eden bir teori gündeme bomba gibi düştü. Bu teori karşısında İngiltere‘de yaşanan olaylar, devletin bu konuda harekete geçmesine neden oldu. Kültür Bakanı Oliver Dowden‘in, YouTube, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından yardım istemesiyle YouTube da harekete geçti. Video platformu insanları yanlış yönlendiren ve bilgi kirliliğine neden olan bu teoriye ait videoları kaldırma kararı aldı. Bilgi kirliliğini engellemek isteyen YouTube, şu an için bu teori ile ilgili bütün içerikleri kaldırmadı. Ancak bazı kanalların reklam gelirlerine el koyarken bazılarının da aramalarda çıkmasını engelledi.
Peki bu teoriye uzmanlar ne diyor? Uzmanlara göre Covid-19 ile 5G birbirinden oldukça farklı konular ve 5G‘nin virüsü yayması bu anlamda mümkün değil. Ancak bu komplo teorisine inanan ve çevresine zarar veren pek çok insan var. Zira İngiltere‘de bazı bölgelerde baz istasyonları ateşe verildi. Telekom şirketlerinin çaresiz kaldığı bu olay karşısında YouTube‘un yaptığı bu önlem sevindirici bir haber olarak kayda geçti. İlerleyen günlerde de Facebook ve Twitter, YouTube‘a bu konuda katılarak mücadeleyi sıklaştıracak gibi gözüküyor. Sizler de bu tarz komplo teorilerine fırsat ve prim vermeyerek kargaşayı önleyebilirsiniz.
Apple
Apple ile giriş yaygınlaşıyor!
Apple ile giriş yapmayı destekleyen uygulamaların sayısı gün geçtikçe artıyor.
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Google ve Facebook’dan daha güvenli!
Apple ile giriş, ilk olarak iOS 13 ile tanıtılmıştı ve o günden beri uygulama geliştiriciler gerekli güncellemeleri uygulamalarına entegre etmekteler. Yöntem, kullanıcıların uygulamalara ve web sitelerine giriş yapmaları için mevcut Apple ID’leri ile hesap açabilmelerini sağlıyor. Ek olarak kullanıcıların hangi verilerinin paylaşılıp paylaşılmayacağını seçebilmesi gibi, istenildiği takdirde kullanıcının e-posta adresini gizlemesine de olanak tanıyor.
Şuan için yoğun olarak kullanılan Google ve Facebook’a rakip olan uygulama, sağlamış olduğu yeni özellikler ile daha güvenli bir alternatif oluşturarak kullanıcıların ilgisini çekmiş durumda. Yöntem, Touch ID ve Face ID ile beraber çalıştığı için iPhone kullanıcıları için süreci daha kolaylaştıracağı gibi, giriş yapılan uygulamaya ve web sitesine de kişisel bilgileri göndermeyerek güvenliği de sağlamış olacak.
Gerekli düzenlemeleri yapmaları için uygulama geliştiricilerine 30 Nisan’a kadar zaman tanımış olan Apple, bu tarihi 30 Haziran’a çekmiş olsa da bir çok popüler uygulama gerekli değişiklikleri sistemlerine entegre ettiler bile. Son olarak bu listeye IFTTT, Medium ve The New York Times da katıldı. Destekleyen uygulamaların listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Kullanıcılar durumdan bir hayli memnun, öyleki Facebook’un kullanıcılarını takip ettiğini ve kişisel verilerini bir çok kurumla paylaştığını bilenler, Facebook yerine Apple ile giriş kullanmaya başladılar. Eğer kullanıcılar, Apple ile girişin özellikleri sebebiyle bu yönteme geçiş sağlar ise, Facebook ve Google da benzer güvenlik önlemlerini kendi bünyelerine katabilir.
Apple users, it’s been a big week for Sign In With Apple. Apps like Medium, IFTTT, NYTimes, Strava, Ritual, Freshii, Fiverr and dozens more now offering the privacy of Apple’s anonymous sign in method. I was able to drop Facebook logins entirely. No more tracking me Zuckerberg!
— Pedro 🖖🏼 Former Hugger (@MetroManTO) April 5, 2020
Akıllı Telefonlar
Infinix Note 7 ve Note 7 Lite duyuruldu!
Infinix firmasının yeni cihazları Note 7 ve Note 7 Lite tanıtıldı. Firmanın internet sitesinde listelenen cihazların teknik özellikleri ve tasarımları da belli oldu.
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Tenik özellikler ve tasarım detayları ortaya çıktı.
Hong Kong merkezli Infinix Mobility firması, yeni çıkaracağı Infınix Note 7 ve Note 7 Lite cihazlarını duyurdu. Fiyat performans odaklı telefonlar üreten firmanın Infinix Note serisine getirdiği yeni iki cihazın teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu. Infinix Note 7, gücünü MediaTek The Helio G70 işlemcisi üzerinden alıyor. Yaklaşık 6.95 inç gibi yüksek bir ekran boyutuna sahip telefon, her hangi bir çentiğe yer vermezken, günümüz telefonlarında görmeye alıştığımız delikli ekran teknolojisi ile kullanıcıları karşılıyor. IPS panel kullanılan ekran kalite olarak HD+ çözünürlüğüne ayarlanmış. Ayrıca 6 GB RAM ile gelen cihaz 128 GB‘lık hafızaya sahip. Arka tarafta Huawei Mate 30 serisinde gördüğümüz yuvarlak kamera kurulumunu bu cihaz üzerinde görmek mümkün. Bu kameralar ise sırasıyla 48 MP ana kamera, 2MP makro lens, 2 MP derinlik sensörü ve düşük ışık kamerası olarak belirlenmiş. Ön kamera ise 18 MP olarak karşımıza çıkıyor.
Note 7 Lite ise, serinin daha düşük seviye telefonu olarak karşımıza çıkmakta. Gücünü MediaTek The Helio P22 işlemcisinden alan cihaz, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile bizleri karşılıyor. Daha küçük bir ekranla gelen Note 7 Lite, 6.6 inç IPS ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü de Note 7 ile tamamen aynı. Ön tarafta Note 7 gibi delikli ekrana ver yerilen Note 7 Lite, 8 MP‘lik bir ön kameraya sahip. Arka kamera kurulumu, Redmi Note 9 Pro‘ya benzeyen cihazın kameraları nitelik olarak Note 7 ile birebir aynı değerlerde.
Android 10 ile gelecek cihazların 5000 mAh değerinde bataryaları olacak. Infinix, bu batarya sayesinde telefonun tam dört gün kapanmadan çalışabileceği yönünde bir iddiada da bulunuyor. Ülkemizde resmi distribütör aracılığıyla satışı gerçekleşen cihazların buraya gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Hali hazırda kendi internet sitesinde de telefonlara ait fiyat bilgisi vermeyen Infinix‘in, mart sonunda normalde cihazları çıkarması gerekiyordu. Ancak Corona virüsü sebebiyle yaşanan ertelemenin ardından kesin bir çıkış tarihi hala yer almamakta. Tahminler cihazın nisan ayı içerisinde çıkacağı yönünde.
Genel
Xiaomi Mi Air 2S kablosuz kulaklık tanıtıldı
Xiaomi, yeni tam kablosuz kulaklığı Mi Air 2s modelini Çin’de düzenlediği bir etkinlik ile duyurdu. Çinli üretici, giyilebilir teknolojiler tarafındaki ürün yelpazesini genişletiyor.
Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Mi True Wireless Earphones 2 kablosuz kulaklık modelini lansmanını yapmıştı. Şirket şimdi de uygun fiyatlı Mi Air 2S modelini tanıttı.
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Xiaomi, Mi Air 2s’i performans açısından ciddi anlamda güçlendirmiş gibi görünüyor. Şarj kutusunun da kullanılmasıyla toplam 24 saat kullanım sunan yeni kablosuz kulaklık, performans ve kalite açısından serinin önceki modellerine göre ciddi anlamda güçlenmiş gözüküyor.
Xiaomi Mi Air 2S, çift çekirdekli bir işlemciye ev sahipliği yapıyor. Kulaklığın sahip olduğu yeni ses teknolojisi ile sol ve sağ kulaklıklarında ki ses akışını daha kararlı bir hale getiriyor. Böylece kablosuz kulak içi kulaklıklarda kronik olarak görülen ses gecikmesi sorununun olmayacağı belirtiliyor. Ayrıca kulaklıkta MIUI sistemi için tamamen optimize edilmiş LHDC Bluetooth kod çözme özelliğine yer verilmiş.
Tek bir şarj ile 5 saat aktif kullanım vadeden Mi Air 2S’in kutusunda bulunan Type-c bağlantısının yanı sıra Qi kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Yani kulaklık kabınızı ister kablo ile isterseniz de Qi şarj standıyla şarj etmeniz mümkün. Xiaomi’nin sesli asistanı olan XiaoAI desteğine de sahip olan kulaklık, ses komutu ya da ufak bir dokunuşla aktif edilebiliyor.
Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Mi Air 2S modelinin etiket fiyatı yaklaşık olarak 56 dolar olarak belirlenmiş. Söz konusu cihazın satışı ilk olarak Çin’de başlayacak. Türkiye’ye ne zaman geleceği ise şu an için bilinmiyor.