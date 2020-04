Apple ile giriş yapmayı destekleyen uygulamaların sayısı gün geçtikçe artıyor.

Apple ile giriş, ilk olarak iOS 13 ile tanıtılmıştı ve o günden beri uygulama geliştiriciler gerekli güncellemeleri uygulamalarına entegre etmekteler. Yöntem, kullanıcıların uygulamalara ve web sitelerine giriş yapmaları için mevcut Apple ID’leri ile hesap açabilmelerini sağlıyor. Ek olarak kullanıcıların hangi verilerinin paylaşılıp paylaşılmayacağını seçebilmesi gibi, istenildiği takdirde kullanıcının e-posta adresini gizlemesine de olanak tanıyor.

Şuan için yoğun olarak kullanılan Google ve Facebook’a rakip olan uygulama, sağlamış olduğu yeni özellikler ile daha güvenli bir alternatif oluşturarak kullanıcıların ilgisini çekmiş durumda. Yöntem, Touch ID ve Face ID ile beraber çalıştığı için iPhone kullanıcıları için süreci daha kolaylaştıracağı gibi, giriş yapılan uygulamaya ve web sitesine de kişisel bilgileri göndermeyerek güvenliği de sağlamış olacak.

Gerekli düzenlemeleri yapmaları için uygulama geliştiricilerine 30 Nisan’a kadar zaman tanımış olan Apple, bu tarihi 30 Haziran’a çekmiş olsa da bir çok popüler uygulama gerekli değişiklikleri sistemlerine entegre ettiler bile. Son olarak bu listeye IFTTT, Medium ve The New York Times da katıldı. Destekleyen uygulamaların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcılar durumdan bir hayli memnun, öyleki Facebook’un kullanıcılarını takip ettiğini ve kişisel verilerini bir çok kurumla paylaştığını bilenler, Facebook yerine Apple ile giriş kullanmaya başladılar. Eğer kullanıcılar, Apple ile girişin özellikleri sebebiyle bu yönteme geçiş sağlar ise, Facebook ve Google da benzer güvenlik önlemlerini kendi bünyelerine katabilir.

Apple users, it’s been a big week for Sign In With Apple. Apps like Medium, IFTTT, NYTimes, Strava, Ritual, Freshii, Fiverr and dozens more now offering the privacy of Apple’s anonymous sign in method. I was able to drop Facebook logins entirely. No more tracking me Zuckerberg!

— Pedro 🖖🏼 Former Hugger (@MetroManTO) April 5, 2020