Apple kullanıcıları, yeni MagSafe pil paketini gördüklerinde şaşkın: Bu aksesuar neden yalnızca ultra ince iPhone Air ile uyumlu? Diğer yeni iPhone modelleri neden desteklenmiyor? Apple, bu sınırlama ile neyi hedefliyor ve kullanıcı deneyimi nasıl etkileniyor?

Apple MagSafe pili sadece iPhone Air için çıktı!

MagSafe pil paketi, Apple’ın resmi sayfasına göre yalnızca iPhone Air için tasarlandı. 99 dolarlık fiyatıyla piyasaya çıkan ürün, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro ile çalışmıyor. Apple’ın görsellerinde pil takıldığında, diğer modellerin kamera sistemlerine çarpabileceği net biçimde gösteriliyor. Bu durum, önceki çoklu iPhone uyumlu MagSafe pil paketlerinden oldukça farklı.

Yeni pilin özel tasarımı, iPhone Air’ın ince 5,6 mm profili ve 3.149 mAh dahili pil kapasitesine göre optimize edilmiş. Bu sayede cihazlar güvenli bir şekilde şarj oluyor ve kullanıcılar performans kaybı yaşamıyor. Apple, ince tasarım ve düşük pil kapasitesini dikkate alarak, yalnızca bu modele özel bir çözüm sunmuş.

Mağaza görsellerinde dikkat çeken bir diğer detay ise pilin uzun ve ince yapısı. Bu tasarım, iPhone Air’ın minimalist hatlarıyla uyum sağlarken, diğer iPhone modellerinde kamera çıkıntısına çarptığı için kullanılamıyor. Apple, bu detayla estetik ve fonksiyonellik arasında denge kurmuş gibi görünüyor.

2023 öncesi pil paketleri birden fazla modelle uyumlu iken, yeni model yalnızca iPhone Air’a özel. Türkiye’deki kullanıcılar için bu, sadece bu modelin tam kapasiteyle pil paketinden yararlanabileceği anlamına geliyor. Apple’ın stratejisi, MagSafe ekosisteminde özel deneyimler yaratmaya odaklanmış durumda.

