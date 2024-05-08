Apple’ın yeni işlemcisi Apple M4 hakkında detaylı bilgileri ve neden ortaya çıktığını Aydoğan aktarıyor.

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Apple, 7 Mayıs’ta yaptığı “Let Loose” adlı Apple Etkinliği ile yeni nesil iPad Air, iPad Pro ile beraber Apple Pencil Pro ve yani Magic Klavye modellerini ve aksesuarlarını duyurdu. Ancak etkinliğin en büyük sürpizlerinden biri ise M4 serisi işlemciler idi.

Geçtiğimiz Mart ayında M3 kullanan MacBook Air modellerini duyuran Apple’ın Ekim 2023’te tanıttığı M3 serisini bu kadar hızlı yenilemesi dikkat çekti. Peki Apple neden M2’li iPad Pro’larda M3’ü es geçip M4’e geçti? Apple M3 işlemcili MacBook ya da Mac cihazları alanlar boşuna mı aldı? Cevabını bu videoda Aydoğan veriyor.

Apple M4 Özellikleri