Teknoloji devi Apple, Let Loose etkinliğinde ARM tabanlı yeni bir yonga sistemini tanıttı. Şirketin son bombası olan Apple M4, geçen yılın Ekim ayında duyurulan M3 serisinin ardılı olarak geliyor ve ikinci nesil 3 nanometre işlem teknolojisiyle donatılmış, 28 milyarın üzerinde transistöre sahip.

İçindekiler Apple M4 özellikleri ile rakipsiz

Apple M4 özellikleri ile rakipsiz

Bu devasa güç kaynağı, 120 GB/s’ye kadar birleşik bellek bant genişliği sunarak kullanıcılarına üstün bir performans vadederken, M4’ün içeriğindeki çekirdekler de göz kamaştırıcı. M4, dört performans çekirdeği ve altı verimlilik çekirdeğiyle toplamda on çekirdekli bir CPU’ya sahip. M2’ye göre %50’ye kadar daha hızlı bir CPU performansı sunan M4, ayrıca M2’den dört kat daha hızlı olan on çekirdekli bir GPU’ya da ev sahipliği yapıyor.

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Fakat M4’ün cazibesi sadece performansında değil, aynı zamanda sunduğu özelliklerde de yatıyor. iPad’in ötesine geçen M4, Dinamik Önbellekleme, donanım hızlandırmalı ağ gölgeleme ve ışın izleme gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Böylece kullanıcılar, daha önce deneyimlemedikleri bir performans ve görsellikle tanışıyorlar.

Bir diğer dikkat çekici özellik ise Apple M4’ün sahip olduğu Ultra Retina XDR ekran motoru. Bu son teknoloji ürünü ekran motoru, iki OLED panelinin ışığını birleştirerek göz alıcı bir hassasiyet, renk doğruluğu ve parlaklık bütünlüğü sağlıyor. Bu da M4’ü sıradan bir cihazdan çok daha fazlası haline getiriyor.

Profesyonel işleme uygulamalarında da başarılı olan M4, Octane gibi programlarla M2’ye göre 4 kata kadar daha hızlı performans sunuyor. Üstelik bu performans artışı, yarı güç tüketimiyle gerçekleşiyor. Apple, M4’ün aynı performansı sunmak için yalnızca yarı güç kullandığını ve hatta en yeni PC çipleriyle karşılaştırıldığında dörtte bir güç kullanarak aynı performansı sağladığını belirtiyor.

Bunların ötesinde, M4 Neural Engine, saniyede 38 trilyon işlem yapma kapasitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. A11 Bionic’teki ilk Neural Engine’den tam 60 kat daha hızlı olan bu teknoloji, yapay zekâ ve derin öğrenme alanlarında çığır açacak gibi görünüyor. Apple, bu yeni nesil yonga sistemini, teknoloji dünyasında büyük bir dönüşümün habercisi olarak nitelendiriyor.