Apple‘ın amiral gemisi tableti iPad Pro evrim geçirdi. İnce yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yeni iPad Pro modelleri sunduğu özellikler ile MacBook’ları bu sefer tahtından edecek gibi görünüyor. Peki, ekran tarafında OLED panel kullanıldı mı? Gelin yakından bakalım.

Yeni iPad Pro özellikleri

Evet bu modelde Apple ilk defa OLED panele iPad serisinde geçiş yapıyor. Samsung’un yolundan giden Apple görüntüleme konusunda yine üst düzey bir deneyim vadediyor. Tandem OLED olarak geçen bu panel 1000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. HDR’da ise 1600 nit parlaklığı kullanıcılara sunuyor.

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Apple bu modelde bir ilke imza atarak Nano-texture glass seçeneğini de sunuyor. Ancak bu seçenek için 1 TB veya 2 TB model alıp ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Gücünü Apple M4 yonga setinden alan yeni iPad Pro işlemci tarafında MacBook’ları geçmekle kalmıyor, Windows PC’leri bile ağlatmaya geliyor diyebiliriz. Bu yonga setinde 10 çekirdekli Ray Tracing destekli GPU yer alıyor. M2’den tam 4 kat hızlı olan bu yonga seti oyun ve video işleme konusunda alanında rakipsiz olacak.

5.3mm ve 5.1mm gibi inanılmaz bir inceliğe sahip olan bu tablette iPadOS işletim sistemine yer veriliyor. Ancak iPadOS 17 beklendiği gibi değildi. Bu yüzden iPadOS 18 güncellemesi ile bu tabletin bir bilgisayardan daha iyi olacağını söyleyebiliriz.

13 inç ve 11 inç ekran boyutları ile gelen yeni modellere bir de ek olarak Final Cut Pro ve Logic Pro uygulamaları eşlik ediyor. Bu uygulamalar ile PC’lere olan video işleme ve düzenleme bağımlılığı da ortadan kalkacak. Apple’ın “bilgisayar gibi” mottosu artık bilgisayarın ta kendisi oldu diyebiliriz. Dünyanın en güçlü tabletini yapan Apple’ın karşısına uzun süre bir Android tablet çıkamaz. Muhtemelen Android tabletler 4-5 yıl sonra bu güçte bir modele geçebilir.

Pro modelin arkasında 12 Megapiksel çözünürlüğünde ana ve LiDAR tarayıcı yer alıyor. Ayrıca 4 stüdyo kalitesinde mikrofon ve yeni adaptive truetone flaş da bulunuyor. Ön kamerada ise nihayet Apple 12 Megapiksel çözünürlüğe geçiyor.

Yeni Magic Keyboard’u da duyuran Apple, iPad’i iyice MacBook yapıyor diyebiliriz. Klavye inanılmaz derecede işlevsel ve premium görünüyor.

Apple Pencil tarafında ise Cupertinolu devden yeni bir hamle geldi. Yeni nesil Apple Pencil; daha işlevsel yapısı ile dikkat çekiyor. Apple Pencil Pro olarak geçen bu model çizim konusunda rakiplerine şans tanımıyor. Özellikle 13 inç iPad Pro modelinde çizim yapmak çok başka bir seviyede olacak.

Artık bir menüyü açmak için Apple Pencil Pro’yu sıkabilirsiniz. Dokunsal geribildirim var. Artık fırça şekillerini değiştirmek için Kurşun Kalem’i döndürebilirsiniz. Ayrıca bu model Bul ağını da destekliyor. Yani kalemimi nerede kaybettim derdi sona eriyor.

iPad Pro fiyatı ne kadar?

iPad Pro 11 inç modeli 999 dolar ve 13 inç model ise 1299 dolardan satılacak. Apple Pencil Pro ise 129 dolardan alıcılarını bekleyecek. Türkiye fiyatı ise 11 inç 45.999 TL ve 13 inç ise 59.999 TL olarak açıklandı. Apple Pencil Pro fiyatı ise 5.299 TL olacak.