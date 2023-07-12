Bloomberg muhabiri Mark Gurman geçtiğimiz günlerde Apple’ın bu yılın geri kalanı ve 2024’ün ilk yarısı için ürün yol haritasını açıkladı. Bu yıl iki yeni iMac’in geleceğini ve 32 inçlik bir iMac’in de geliştirme aşamasında olduğunu sözlerine ekledi. Şimdi ise Mark Gurman, iMac’ler hakkında daha fazla ayrıntı verdi.

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Apple’ın iMac’leri, hepsi bir arada kurulumları ve minimalist tasarımları nedeniyle oldukça popüler. Ancak şu anda sadece bir model mevcut ve o da yaşını göstermeye başlıyor. 2021’den itibaren 24 inç iMac, eski M1 işlemci tarafından desteklenmektedir. Apple, 27 inç iMac ve iMac Pro’yu durduralı uzun zaman olmadı.

Son gelişmede Gürman, Apple’ın iMac’in daha güçlü sürümleri üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Bunlar, M1 modeline göre önemli bir yükseltme olacak olan M3 çipli mevcut 24 inç iMac’i içerecek. Diğer iMac’in daha büyük 32 inç ekrana ve hatta daha fazla güce sahip olacağı da söyleniyor. 6K çözünürlüğe ve 10 bit renkli IPS LCD panele sahip Apple’ın Pro Display XDR’sine benzediği söyleniyor. M3 destekli her iki iMac’in de TSMC’nin 3nm sürecinden yararlanarak mevcut 5nm sürecine kıyasla daha iyi performans ve güç verimliliği sunduğu bildiriliyor.

24 inç iMac’in bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyordu, ancak şimdi önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. 32 inçlik iMac için daha da uzun bir bekleyiş var ve Gurman, 2024’ün sonlarında, hatta 2025’te gelebileceğini öne sürüyor. Daha büyük iMac’in tasarım sürecinin yeni başladığını da sözlerine ekledi.