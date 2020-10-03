Apple, kendi ekranını onarabilen iPhone modeli üzerinde çalışıyor

Apple, dün ortaya çıkan yeni bir patent başvurusuna göre, kendi kendini onarabilen ekrana sahip bir iPhone üzerinde çalışıyor. Üstelik bu iPhone katlanabilir ekran teknolojisine de sahip olacak.

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Geçtiğimiz ay Apple katlanabilen ekrana sahip telefon geliştiriyor söylentileri teknoloji dünyasının gündemine dahil olmuştu. Söz konusu telefon hakkında neredeyse hiç bilgi olmamasına karşın, bugünlerde çok önemli bir detay ortaya çıktı. Patently Apple tarafından tespit edilen yeni patent başvurusuna göre Apple, kendi kendini onaran bir ekran kapağına sahip katlanabilir iPhone modelini hayata geçirmek istiyor.

Apple kendi ekranını onarabilen iPhone üzerinde çalışıyor

Apple’ın geliştirdiği bu teknoloji, cihazın ekranı kaplayan çukurlarının veya çiziklerin onarılmasına yardımcı olacak. Aslında bu patent başvurusu ilk olarak ocak ayında yapılmıştı, şimdi yeni detaylarıyla en azından çalışma mantığını biliyoruz.

Apple tarafından yapılan patent başvurusunda da belirtildiği gibi, söz konusu iPhone konseptinde, ekran kullanıcının müdahalesine gerek kalmaksızın kendini onarabilme yeteneğine sahip olacak. Katlanabilir formda karşımıza çıkması beklenen bu ekranın aynı zamanda kendi kendini iyileştirmek için enerjiye ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Örneğin şarj olurken ya da programlanmış bir anda, ekranın üzerindeki koruyucu tabakayı onarmak için ısı, ışık veya elektrik akımından faydalanacak.

Patent başvurusu ayrıca ekran kapağının, bir cihazın hassas iç mekanizmasını korumak için şeklini duruma göre değiştirebilmesini sağlayan bir elastomer tabakası içerebileceğini söylüyor. Teorik olarak, bu konseptin malzemesi, katlanabilir formdaki bir ekran kapağını daha dayanıklı hale getirecek.

Katlanabilir ekran teknolojisine yeni bir kapı açacak

Samsung ve Huawei dahil olmak üzere birçok teknoloji şirketi halihazırda farklı katlanabilir telefonlarını yaygın olmasa da son kullanıcıyla buluşturmayı başardı. Apple ise hayata geçirmeyi planladığı kendini onarabilme yeteneğine sahip bu katlanabilir ekran teknolojisiyle beraber, segmentinde ve akıllı telefon dünyasında adeta devrim yaratacak gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursanız kendi kendini iyileştirme teknolojisi halihazırda LG G Flex akıllı telefonda da kullanılıyor. LG bu telefonu ufak tefek kılcal çizikleri onarma konusunda başarılı olan bir arka kapak ile donattı. Her ne kadar devamını göremesek de en azından LG kanadından böyle bir atılım gelmişti.