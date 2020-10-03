Apple
Apple, kendi ekranını onarabilen iPhone modeli üzerinde çalışıyor
Apple, dün ortaya çıkan yeni bir patent başvurusuna göre, kendi kendini onarabilen ekrana sahip bir iPhone üzerinde çalışıyor. Üstelik bu iPhone katlanabilir ekran teknolojisine de sahip olacak.
İlginizi çekebilir: Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalışıyor!
Geçtiğimiz ay Apple katlanabilen ekrana sahip telefon geliştiriyor söylentileri teknoloji dünyasının gündemine dahil olmuştu. Söz konusu telefon hakkında neredeyse hiç bilgi olmamasına karşın, bugünlerde çok önemli bir detay ortaya çıktı. Patently Apple tarafından tespit edilen yeni patent başvurusuna göre Apple, kendi kendini onaran bir ekran kapağına sahip katlanabilir iPhone modelini hayata geçirmek istiyor.
Apple kendi ekranını onarabilen iPhone üzerinde çalışıyor
Apple’ın geliştirdiği bu teknoloji, cihazın ekranı kaplayan çukurlarının veya çiziklerin onarılmasına yardımcı olacak. Aslında bu patent başvurusu ilk olarak ocak ayında yapılmıştı, şimdi yeni detaylarıyla en azından çalışma mantığını biliyoruz.
Apple tarafından yapılan patent başvurusunda da belirtildiği gibi, söz konusu iPhone konseptinde, ekran kullanıcının müdahalesine gerek kalmaksızın kendini onarabilme yeteneğine sahip olacak. Katlanabilir formda karşımıza çıkması beklenen bu ekranın aynı zamanda kendi kendini iyileştirmek için enerjiye ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Örneğin şarj olurken ya da programlanmış bir anda, ekranın üzerindeki koruyucu tabakayı onarmak için ısı, ışık veya elektrik akımından faydalanacak.
Patent başvurusu ayrıca ekran kapağının, bir cihazın hassas iç mekanizmasını korumak için şeklini duruma göre değiştirebilmesini sağlayan bir elastomer tabakası içerebileceğini söylüyor. Teorik olarak, bu konseptin malzemesi, katlanabilir formdaki bir ekran kapağını daha dayanıklı hale getirecek.
Katlanabilir ekran teknolojisine yeni bir kapı açacak
Samsung ve Huawei dahil olmak üzere birçok teknoloji şirketi halihazırda farklı katlanabilir telefonlarını yaygın olmasa da son kullanıcıyla buluşturmayı başardı. Apple ise hayata geçirmeyi planladığı kendini onarabilme yeteneğine sahip bu katlanabilir ekran teknolojisiyle beraber, segmentinde ve akıllı telefon dünyasında adeta devrim yaratacak gibi görünüyor.
Aslına bakacak olursanız kendi kendini iyileştirme teknolojisi halihazırda LG G Flex akıllı telefonda da kullanılıyor. LG bu telefonu ufak tefek kılcal çizikleri onarma konusunda başarılı olan bir arka kapak ile donattı. Her ne kadar devamını göremesek de en azından LG kanadından böyle bir atılım gelmişti.
Akıllı Telefonlar
App Store gelirleri, Google Play Store’u ikiye katladı
App Store, Temmuz 2020 – Ekim 2020 döneminde, Google Play Store’dan neredeyse iki kat daha fazla gelir elde etti. Sensor Tower’ın paylaştığı son üç aylık verilere göre; Google Play Store 10.3 milyar dolar gelir elde ederken, App Store 19 milyar dolar gelir elde etti. Benzer bir durum 2019 yılının üçüncü çeyreğinde de meydana gelmişti. Söz konusu dönemde Google Play Store 7.7 milyar dolar gelir elde ederken, App Store 14.5 milyar dolar gelir elde etmişti.
İlginizi çekebilir: Apple, Türkiye için App Store fiyatlarını artırma kararı aldı
Google Play Store daha fazla büyüme sağladı
App Store ile uygulama içi satın alımlar, abonelikler ve tek seferlik uygulama satın alımları yapan Apple müşterileri, şirkete 19 milyar dolar kazandırdılar. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %31’lik bir artışa tekabül ediyor. Yine geçen yılın aynı dönemine göz attığımızda, Google Play Store’un %33.8’lik bir büyüme sağladığı görünüyor. App Store %2.5 artışla 8.2 milyar adet yükleme elde ederken, Google Play Store %31 artışla 28.3 milyar adet yükleme elde etti. Google Play Store’un yükleme adetlerindeki bu devasa farka rağmen; gelir elde etme noktasında çok geride kaldığı görünüyor.
Oyun harcamaları toplamda %26.7 artış gösterdi
Oyun uygulamaları da bu artıştan nasibini aldı. Her iki platformdaki oyun harcamaları %26.7 artarken, toplamda 20.9 milyar dolar gelir sağlamış oldu. App Store, oyun içi harcamalarda yıllık %24 artış sağladı ve 12.4 milyar dolar gelir elde etti. Google Play Store’daki yıllık büyüme %30.8 olmasına karşın; elde ettiği gelir 8.5 milyar dolar olarak hesaplandı.
App Store ve Google Play’de oyun dışı en çok kazandıran uygulama: TikTok
Her iki platformda da oyun harici en çok kazandıran uygulamalar ise şu şekilde sıralanıyor;
1. TikTok
2. YouTube
3. Tinder
4. Tencent Video
5. Disney+
Sensor Tower, söz konusu büyümede en büyük pay sahibi olarak COVID-19 salgının sebep olduğu sonuçları gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Foxconn, 24 saatini iPhone 12 üretimine adadı
Foxconn fabrikalarında devam etmekte olan iPhone 12 üretimi, maksimum kapasiteye ulaşmış durumda. Üretim hatları 24 saat kesintisiz olarak çalışıyor.
İlginizi çekebilir: iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin depolama seçenekleri sızdırıldı
Foxconn, işçileri resmi tatilde de çalıştırmayı amaçlıyor
Şirket, işçiler için zorunlu fazla mesai sistemine geçti. Çalışanlardan, Çin’de 1 Ekim’de başlayan ve sekiz gün süren ulusal tatilde de çalışmaları istendi. Çalışanlardan Wang Guofeng, yaz aylarından bu yana fazla mesai sistemine geçildiği, çoğu işçinin ayda yalnızca dört gün izinli olduğunu belirtiyor. Ma soyadlı başka bir çalışan, günün 24 saati üretimin devam ettiği bir sisteme geçtiklerini aktarıyor.
Çin’de her yıl 1–8 Ekim tarihleri arasında ‘Ulusal Gün’ ve ‘Ulusal Gün Altın Haftası’ gerçekleşiyor ve bu tarihler arasında resmi tatil uygulanıyor. Foxconn çalışanlarının bu tatilden mahrum kalmaları oldukça muhtemel. Bazı işçiler ise bu durumdan oldukça memnun. Öyle ki; Çin’deki yasalar gereği, resmi tatillerde işçi çalıştıran kurumlar, ilk üç gün için üç kat daha fazla maaş ödemek zorundular.
Beklenen iPhone 12 modelleri şu şekilde;
♦ iPhone 12 mini: 5.4-inch
♦ iPhone 12: 6.1-inch
♦ iPhone 12 Pro: 6.1-inch
♦ iPhone 12 Pro Max: 6.7-inch
Yeni iPhone modellerinin 13 Ekim’de tanıtılması bekleniyor.
Apple
iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin depolama seçenekleri sızdırıldı
Twitter’da paylaştığı akıllı telefon sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser, iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinin 5 Ekim itibarıyla distribütörlere gönderilmeye başlanacağını paylaştı. Pro modellerin de aynı etkinlikte duyurulacağını ancak distribütörlere ulaştırılmasının kasım ayını bulacağını iddia etti.
İlginizi çekebilir: iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?
iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 64 GB depolama alanıyla başlayacak
Jon Prosser, mayıs ayında yaptığı paylaşımda, iPhone 12 serisinin minimum 128 GB depolama alanıyla satışa sunulacağını belirtmişti. Son paylaşımında ise; iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinde en düşük depolama alanının 64 GB’dan başlayacağını belirtti. Pro modeller ise minimum 128 GB’dan başlayacak. Bir başka Twitter hesabı olan L0vetodream, yine mayıs ayında yaptığı bir paylaşımda, iPhone 12 ve iPhone 12 mini modelleri için 64 GB vurgusunda bulunmuştu.
Don’t worry — iPhone 12 Pro and Pro Max start at 128GB 🤗
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020
Zaman zaman yanılabiliyor
Jon Prosser, özellikle Apple ile ilgili yaptığı paylaşımlarda bazen tutarsız olabiliyor. Ağustos 2020’de gerçekleştirdiği bir paylaşımda, yeni Apple Watch ve iPad modellerinin basın bültenleri aracılığıyla tanıtılacağını iddia etmişti. Eylül 2020‘de yaptığı bir başka paylaşımda ise, söz konusu basın bültenlerinin 8 Eylül Salı günü dağıtılacağını iddia etti fakat söz konusu tarihte hiçbir ürün tanıtılmadı. Bunun yerine Apple, 8 Ekim tarihinden bir hafta sonra yeni Apple Watch ve iPad modellerini tanıttığı ‘Time Flies’ etkinliğini gerçekleştirdi. Jon Prosser, bu ayın başında yaptığı bir paylaşımda, sekizinci nesil bir iPad ve daha düşük fiyatlı bir Apple Watch modelinin Apple’ın ‘Time Flies’ etkinliğinde tanıtılacağını fakat yeni iPhone’lar ve AirPods Studio kulaklıklarının tanıtılmayacağını doğru tahmin etmişti.
Yeni iPhone modellerinin 13 Ekim’de tanıtılması bekleniyor.