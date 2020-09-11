Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalışıyor!

Geçtiğimiz senelerde Huawei Mate X serisi ve Samsung Galaxy Fold serisi ile birlikte katlanabilir telefonlar piyasaya çıkmaya başladı. Bu iki şirket katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanırken Apple‘ın da bu pazara giriş yapacağı konuşulmaya başlandı. Bugün ise Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı.

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Apple’ın ilk katlanabilir telefonu nasıl bir tasarıma sahip olacak?

IceUniverse, Weibo hesabından Apple‘ın gelecekte üretim için kullanacağı çok sayıda katlanabilir ekran sipariş ettiğini paylaştı. Bu söylentilerin yanı sıra katlanabilir iPhone için birkaç patent bulunuyor. Bu patentlerden biri, akıllı telefonun harici bir ekrana sahip olacağı yönünde. Patent resimlerine göre, ekran açıldığında Apple iPad benzeri bir tasarıma sahip olacak. Başka bir patent ise Apple’ın pil hücrelerini birkaç parçaya böleceğini ve cihazda esnek pil teknolojisi kullanılacağını gösteriyor.

John Prosser ise katlanabilen iPhone‘un katlanabilir bir ekranı bulunmayacağını söyledi. Büyük olasılıkla Microsoft Surface Duo gibi iki ekranlı bir iPhone modelinin piyasaya sürüleceğini belirtti. Bu modelde ortadan bir menteşe ile iki ekran birbirine bağlanıyor. İkinci ekranda bir yüz tanıma sistemi bulunacağı tahminler arasında. Ancak bunların hepsinin sadece bir söylenti olduğu unutulmamalı. Apple, yeni teknolojileri olgunlaştırmadan kullanıcılara sunmayan bir firma. Bu sebeple bu yeni nesil katlanabilir ekranlı telefonları gelecek 1-2 sene içerisinde görebileceğimizi tahmin ediyoruz.