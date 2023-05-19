Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığını nihayet önümüzdeki ay WWDC 2023’te tanıtacağı söyleniyor. Ve son söylentilere göre, cihaz gelişmiş teknolojileri ve karmaşık üretim süreci nedeniyle yaklaşık 3.000 dolara satılacak. Peki Apple her bir başlığı üretmek için ne kadar dolar harcıyor? İşte Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığının gerçek maliyeti!

Apple Karma Gerçeklik Başlığından Çok Kâr Edecek!

Wellsenn XR tarafından yayınlanan bir rapor, Apple’ın yakında çıkacak karma gerçeklik başlığı için Malzeme Listesi’ni detaylandırıyor. Rapor doğruysa, bileşenler Apple’a yaklaşık 1.400 dolara mal oluyor. Nakliye masrafları da eklendiğinde her bir başlığın fiyatı 1.600 dolara ulaşıyor. Kulaklığın Apple’ın M2 çipi, 12GB RAM, 512GB SSD depolama alanı, Wi-Fi 6 ve hızlı kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.3 ile donatılması bekleniyor.

XRDailyNews tarafından detaylandırılan diğer bir rapora göre ise en pahalı bileşenler, birim başına 280 ila 320 dolar arasında olması beklenen OLED ekranlar. Yaklaşık 160 dolara mal olan 14 lensli kamera düzeneği de hiç de ucuz değil.

Peki bu durum piyasada halihazırda bulunan diğer kulaklıklarla nasıl karşılaştırılabilir? Karma gerçeklik cihazları konusunda uzman olan isimler, diğer bir popüler karma gerçeklik gözlüğü olan Meta Quest Pro’nun üretim maliyetinin Apple’ın başlığının yarı fiyatında olduğunu belirtti. Meta’nın başlığı 1.500 dolardan piyasaya sürüldü, ancak fiyat daha sonra 999 dolara indirildi. Bu da Meta’nın başlıklardan birim başına yaklaşık 250 dolar kazandığı anlamına geliyor.

Apple ise kâr marjından vazgeçmemesiyle biliniyor. Bir Bloomberg raporu, şirketin cihazı rekabetçi ve cazip hale getirmek için maliyetine satmayı düşündüğünü, ancak bu fikrin daha sonra hurdaya çıkarıldığını söyledi. Apple, mağazalarda 1.099 dolardan başlayan bir iPhone 14 Pro Max’i üretmek için yaklaşık 500 dolar harcıyor. Bu da kulaklığın müşteriler için yaklaşık 3.000 dolara mal olacağı yönündeki söylentilerle örtüşüyor.

Yani ortaya çıkan farklı raporların büyük bir çoğunluğunda Apple’ın bu cihazının şirkete yaklaşık 1.600 dolara mal olacağı söylense de, mağazalarda cihazın 3.000 dolara satılması bekleniyor. Bu da Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığında inanılmaz bir kâr edeceği anlamına geliyor.

Ülkemizdeki olağandışı vergiler de eklenince bu cihazın satış fiyatı orta seviye bir motosiklet fiyatıyla eşdeğer olacak diyebiliriz. Bizler de Apple’ın 5 Haziran’da tanıtılması beklenen bu cihazının satış fiyatını çok merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple karma gerçeklik başlığının fiyatı ne olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!