Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı, bir süredir teknoloji sektörünün en gözde ürünlerinden biri. Henüz tanıtılmamış olan, ancak WWDC 23’te tanıtılması beklenen cihaz hakkında her geçen gün yeni bilgiler geliyor. Son olarak, Yeni Zelanda’da yapılan bir ticari marka başvurusu, Apple’ın karma gerçeklik başlıklarına özel tasarlanan işletim sistemi adının xrOS olduğunu doğruladı. Apple yeni işletim sistemiyle çok konuşulacak!

xrOS Başvurusu Paravan Şirket Adına Yapılmış!

Düzenleyici süreçler, ticari markalar ve patentler gibi bazı yasal belgeler, geçmişte de Apple’ın gelecek planlarını ortaya çıkarmıştı. Pazartesi günü dosyalanan bir ticari marka başvurusu, Apple’ın sanal gerçeklik işletim sistemi için planladığı ismi ortaya çıkarmış durumda.

Ancak burada ilginç bir durum var. Zira, isimlendirme Apple’ın isimlendirmeleriyle aynı olsa da, ticari marka başvurusu paravan bir şirketin adı altında dosyalanmış durumda. Apple’ın burada kendi planlarını gizlemek için paravan bir marka kullanmış olabileceği düşünülüyor. Yine de xrOS markasına dair başvuru, gözlerden kaçmamış.

Yapılan keşifler, xrOS’un Yeni Zelanda’da Deep Dive LLC adlı bir şirket tarafından ticari marka olarak tescil edildiğini gösteriyor. Bunun bir paravan şirket olduğu ve bu ticari markanın iplerinin aslında Apple’ın elinde olabileceğini söyleniyor. Apple izini belli etmemek için başvuruyu bu şirket üzerinden yapmış olabilir.

Bu işletim sisteminin Apple’a ait olduğunun en büyük kanıtı, markanın örnek bir görüntüsünde Apple’ın bütün şirket genelinde kullandığı yazı tipi olan SF Pro’nun kullanılması olmuş. Deep Dive LLC, iki ayrı başvuruda hem xrOS hem de büyük harfli XROS için başvuruda bulundu.

Her iki ticari marka başvurusu da henüz beklemede görünüyor. 1228101 dosya numaralı XROS 11 Ocak’ta, 1236766 dosya numaralı xrOS ise 10 Mayıs’ta dosyalanmış durumda. Muhtemelen Apple, Haziran ayındaki WWDC sırasında yeni artırılmış gerçeklik işletim sistemini duyuracak ve ardından ticari markaları kendisine devredecek.

Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanıdığımız Mark Gurman’ın önceki söylentileri Apple’ın xrOS adını şirketin ilk karma gerçeklik başlığının işletim sistemine atıfta bulunmak için kullanacağını öne sürüyordu. Bu isim, önceki söylentilerde sıkça geçen realityOS adının yerini almış durumda.

Tüm işaretler Apple’ın çok pahalı VR Başlığının geliştirici konferansı sırasında ortaya çıkacağını gösteriyor. Bu ticari marka başvurusu, etkinliğin üç hafta içinde başlamasından önceki son kanıt olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bütün uyarılara rağmen karma gerçeklik gözlüğü işine girecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!