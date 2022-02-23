Apple, iPhone 14 Serisinin 5G Modemleri İçin TSMC’yi Seçebilir!

Qualcomm’un Snapdragon işlemcileri için Samsung yerine TSMC’nin üretim bantlarını kullanabileceği haberi ile gündemin üst sıralarına yerleşen TSMC, bu sefer de Apple’ın iPhone 14 serisi için 5G modemlerini üreteceği söylentileri ile haber oldu. Çin medyasında dolaşan söylentiler doğru çıkarsa, bu yıl TSMC için oldukça şanslı bir yıl olacak gibi duruyor.

Bütün iPhone 14 Modellerinde TSMC’nin 5G Modemlerini Görebiliriz!

Her ne kadar önceki haberler Apple’ın 5G modemlerin üretimi için hem TSMC hem de Qualcomm ile anlaştığına işaret etse de, son gelen haberler bütün üretimi TSMC’nin üstlendiğini gösteriyor.

Satışta olan bütün iPhone modellerinde Qualcomm modemler tercih edilmişken Apple’ın iPhone 14 serisinde neden TSMC’ye geçme kararı aldığı merak ediliyor. Söylentiler, bu kararın arkasında TSMC’nin 6 nm’lik üretim sürecinin pil başarımı konusunda Qualcomm’dan daha iyi olmasının yattığına işaret ediyor.

5G teknolojisi henüz oldukça yeni bir teknoloji olduğu için bu teknolojinin akıllı telefonlardaki ilk uygulanma süreci özellikle pil tüketimi konusunda çeşitli sıkıntılara neden olmuştu. Cihazlarda kullanılan donanımın 5G teknolojisi ile daha uyumlu çalışması ve daha az pil tüketmesi içinse üreticiler yeni modem teknolojileri geliştiriyorlar. Apple’ın da bunu başarmak istediği göz önünde bulundurulduğunda, daha az pil tükettiği söylenen TSMC imzalı 5G modemlerinin kullanılması yerinde bir karar olacaktır.

Apple İşi Şansa Bırakmayacak!

TSMC üretimi 5G modemlerinin pil konusunda daha verimli çalıştığı söylense de, Apple bu işi şansa bırakmayacak ve iPhone 14 serisinde bu modeme özel olarak üretilen bir güç yönetim çipi kullanılacak. Bu çipin amacı, 5G’nin cihazların pil ömrüne olan negatif etkisini modemin harcadığı gücü yöneterek en aza indirmek.

Bunun yanında Apple tarafının yazılımsal optimizasyonlar yapmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Hakkında bu kadar konuşulan iPhone 14 serisinin 5G ile nasıl bir performans gösterdiği ise oldukça merak ediliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 5G teknolojisi yakın bir tarihte ülkemizde de kullanılabilir olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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