iPhone 14 Pro, Şimdiye Kadarki En Büyük RAM Yükseltmesi ile Gelecek!

Apple, bu yıl iPhone 14 serisini piyasaya sürecek ve yaklaşmakta olan telefonlarla ilgili çok sayıda söylenti ve sızıntı gördük. Artık, bu yıl büyük bir yükseltme görmesi muhtemel olan ve bir iPhone için bir ilki daha işaret eden sözde iPhone 14 Pro hakkında yeni bilgilere sahibiz.

iPhone 14 Pro, 8 GB RAM Alacak

Naver’daki bir blog yazısı, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max‘in bir iPhone için bir ilk olacak ve iPhone 13 Pro modellerinde 6 GB RAM‘den bir yükseltme olacak olan 8 GB RAM ile donatılacağını öne sürüyor. Her ne kadar Android standartlarında, 18 GB RAM işaretine güvenli bir şekilde ulaştıklarından bu açıkça büyük bir anlaşma değil!

Bu bilgiler, iPhone 14 Pro‘nun bellek bileşenlerinin onaylandığını ortaya koyan tedarik zinciri kaynaklarından geliyor.

Ayrıca seri üretim takviminin de arttığı bildiriliyor. Bu bilgi, analist Jeff Pu tarafından verildi. Ayrıca Pro olmayan modellerin, iPhone 14 ve iPhone 14 Max‘in, Pro olmayan iPhone 13 cihazlardan bir yükseltme olan 6GB RAM ile geleceği tahmin ediliyor.

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Önceki söylentiler, tüm iPhone 14 modelleri için 120Hz ProMotion ekrana da işaret ediyordu. Bunun nasıl sonuçlanacağı görülmeye devam ediyor. Diğer söylentiler, Pro modellerinde 48MP ana kameranın (bir iPhone için bir başka ilk) varlığına dair spekülasyonlar yapıyor. Apple, düşük ışıkta fotoğrafçılığın ayrıntıları kaybetmeden iyileştirilmesini sağlamak için hem 48MP hem de 12MP kamera modlarını kullanacak.

Ek olarak, çentikli ekran yerine delikli bir ekranın varlığıyla önemli tasarım değişiklikleri görmeyi bekleyebiliriz. Delik + hap tasarımı da bekleniyor ancak Apple‘ın neyi seçeceğinden emin değiliz. Bazı kamera yükseltmeleri, daha büyük bir pilin eklenmesi, performans yükseltmeleri ve daha fazlası da bekleniyor.

Bu detaylar sadece söylenti olduğu için Apple‘ın bu konudaki sözünü beklememiz gerekecek. Eylül ayında gerçekleşecek olan iPhone 14 lansmanı sırasında resmi ayrıntıları alma ihtimalimiz yüksek.