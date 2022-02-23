Qualcomm, Snapdragon İşlemcilerin Üretimini Samsung’un Elinden Alabilir!

Qualcomm, Snapdragon işlemcilerin üretimi için Samsung ve TSMC olmak üzere iki büyük üreticiye güveniyor. Ancak son gelen raporlar, Samsung’un bu denklemden çıkabileceğini gösteriyor. Raporlarda, Samsung’un üretim bantlarındaki verimin %35’te kaldığı yer alıyor. Yani üretilen 100 işlemciden sadece 35 adeti satışa sunulabilir bir halde. Söylentilere göre, bu durumdan rahatsız olan Qualcomm ise üretimini TSMC’ye kaydırmayı planlıyor.

Geçiş Snapdragon 8 Gen 1 Plus ile Başlayabilir!

Qualcomm’un üst seviye işlemcileri olan ve Samsung’un üretim bantlarından çıkan Snapdragon 888 ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemcileri ile yaşanan sıkıntıların üzerine gelen haber, Qualcomm’un Snapdragon işlemciler için üretimi TSMC’ye vereceği söylentilerini daha da kuvvetlendiriyor.

Qualcomm’un en başarılı zamanlarını yaşadığı Snapdragon 865 ve 855 işlemcileri, TSMC’nin 7 nm’lik üretim süreci ile üretilmişti. Özellikle termal başarım konusunda oldukça iyi bir iş çıkaran bu işlemciler, kullanıcılar tarafından çok sevilmişti. Öyle ki, Snapdragon 865 neredeyse 2 yıllık bir işlemci olmasına rağmen geçtiğimiz yıl satışa sunulan birçok cihazda kullanıldı ve günümüzde amiral gemisi katili olarak adlandırılan cihazlarda kullanılan Snapdragon 870 işlemcisinin de bu işlemci üzerine kurulduğu biliniyor.

TSMC’nin bu başarısının ardından Snapdragon 888’in üretimini Samsung’un devralması kafalarda soru işaretleri oluşturmuşken bu işlemciyi kullanan cihazlarda yaşanan ısınma sorunları da tam tabiriyle işin tuzu biberi oldu. Bu sorunlar konuşulmaya devam ederken Samsung Galaxy S22 serisi gibi önemli cihazlara güç veren Snapdragon 8 Gen 1’in yaşadığı termal sorunlar ise durumu daha da kötü bir hale soktu.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi Samsung’un üretim bantlarında düşen verimler de Qualcomm’u zora sokmuş gibi görünüyor. TSMC’nin üretim bantlarındaki verimin %70 (Samsung’un 2 katı) olduğu göz önünde bulundurulduğuna Samsung’un Snapdragon işlemcilerin üretimini TSMC’ye kaptırması işten bile değil.

Geçişin ne zaman başlayacağı henüz bilinmese de, Snapdragon 8 Gen 1 Plus ile bu geçişin başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Zira Snapdragon 8 Gen 1 Plus hakkındaki bütün söylentiler, üretimin TSMC tarafından yapılacağına işaret ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Qualcomm’un Snapdragon işlemcilerin üretimini TSMC’ye vermesi yerinde bir karar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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