Apple iPhone 12 tanıtımı, Kasım sonuna ertelenebilir!

Cowen Yatırım Bankası tarafından yayımlanan bir rapora göre Apple, her yıl olduğu gibi Eylül Ayı ortasında gerçekleştirilmesi planlanan iPhone 12 modellerinin lansmanını 2 ay kadar erteleyerek Kasım Ayı sonunda gerçekleştirebilir. Önceki haberlerde, devam eden salgın sebebiyle lansman ve seri üretim süreçlerinin 1 ay kadar gecikebileceği tahmin ediliyordu. Bunlara ek olarak yeni yayımlanan habere göre üretim sayıları 2020 Yılı’nın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre %13 düşerek 35 milyon seviyesine geriledi.

iPhone 12 lansmanında, hepsi 5G bağlantısı destekli 4 model tanıtılaması bekleniyor. Daha önce piyasaya sürülen modellere göre daha küçük çentiklere sahip olması beklenen modeller, OLED panellerle gelecek. Tanıtılacak cihazların 6.7, 5,4 ve 6,1 inç ekran boyutlarına sahip olmaları bekleniyor. Söz konusu modellerin, iPad Pro tasarımını andıran keskin hatlar sunacağı tahmin ediliyor.

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Apple iPhone 12 modellerinin, TSMC’nin 5 nm sürecinde üretilmiş A14 yonga setleri ile piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Serinin giriş seviyesi modelleri olacak 5,4 ve 6,1 inç ekran boyutlu iPhone’ların 4 GB, diğer 6,1 ve 6,7 inç boyutlu modellerin ise 6 GB RAM kapasitesine sahip olması bekleniyor. 512 GB’a kadar depolama kapasitesi sunacak olan modellerin en düşük 128 GB kapasite ile gelmesi bekleniyor. Bir önceki seride gördüğümüz 64 GB depolama kapasiteli modeller yerini 128 GB kapasiteli modellere bırakabilir.