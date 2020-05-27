Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 12 tanıtımı, Kasım sonuna ertelenebilir!
Cowen Yatırım Bankası tarafından yayımlanan bir rapora göre Apple, her yıl olduğu gibi Eylül Ayı ortasında gerçekleştirilmesi planlanan iPhone 12 modellerinin lansmanını 2 ay kadar erteleyerek Kasım Ayı sonunda gerçekleştirebilir. Önceki haberlerde, devam eden salgın sebebiyle lansman ve seri üretim süreçlerinin 1 ay kadar gecikebileceği tahmin ediliyordu. Bunlara ek olarak yeni yayımlanan habere göre üretim sayıları 2020 Yılı’nın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre %13 düşerek 35 milyon seviyesine geriledi.
iPhone 12 lansmanında, hepsi 5G bağlantısı destekli 4 model tanıtılaması bekleniyor. Daha önce piyasaya sürülen modellere göre daha küçük çentiklere sahip olması beklenen modeller, OLED panellerle gelecek. Tanıtılacak cihazların 6.7, 5,4 ve 6,1 inç ekran boyutlarına sahip olmaları bekleniyor. Söz konusu modellerin, iPad Pro tasarımını andıran keskin hatlar sunacağı tahmin ediliyor.
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Apple iPhone 12 modellerinin, TSMC’nin 5 nm sürecinde üretilmiş A14 yonga setleri ile piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Serinin giriş seviyesi modelleri olacak 5,4 ve 6,1 inç ekran boyutlu iPhone’ların 4 GB, diğer 6,1 ve 6,7 inç boyutlu modellerin ise 6 GB RAM kapasitesine sahip olması bekleniyor. 512 GB’a kadar depolama kapasitesi sunacak olan modellerin en düşük 128 GB kapasite ile gelmesi bekleniyor. Bir önceki seride gördüğümüz 64 GB depolama kapasiteli modeller yerini 128 GB kapasiteli modellere bırakabilir.
Akıllı Telefonlar
Vivo X50 Pro canlı fotoğraflarıyla ortaya çıktı!
Vivo X50 serisi hakkında son zamanlarda çok fazla teaser ve sızıntı gördük. Bugün ise Vivo X50 Pro, canlı fotoğraflarıyla görüntülendi. Cihazın canlı fotoğrafları, CGI olmayan ve kamera kurulumunu detaylıca görebileceğimiz şekilde paylaşıldı. Ayrıca ön taraftan da bir fotoğraf paylaşıldı ve burada ekranın kavisli olduğunu daha net görebiliyoruz.
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Vivo X50 serisi hakkında başka neler ortaya çıktı?
Vivo, X50 Pro kamerasının tıpkı bir gimbal gibi çalıştığından bahsetmişti. Şirketin paylaştığı yeni teaser ile cihazın “micro-cloud” stabilizasyonu ve kameranın optimizasyonu gösterildi. Bu arada Digital Chat Station taban sürüm X50 için bazı özellikler ortaya çıkardı. Cihaz 6.56 inçlik 1080p+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Ayrıca renderlarda gördüğümüz gibi kavisli bir ekrana sahip olacak.
Vivo X50, arka tarafta 48 MP çözünürlüklü Sony IMX598 sensörünü kullanacak. İkincil kamera 13 MP çözünürlüklü Samsung S5K3L6, üçüncül kamera ise 8 MP OmniVision OV08A10 olacak. OmniVision 2x ve 3x optik zoom yapabilen kameralar için özel olarak tasarlanmıştır. Cihazın son arka kamerası ise 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı Hynix Hi-846 sensörü olacak. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüklü Samsung GD1 sensörü bulunacak.
DCS‘ye göre Vivo X50, Snapdragon 765G yonga seti ve 4.315 mAh pil kapasitesi ile gelecek. Ayrıca cihada 3.5 mm kulaklık girişi olması bekleniyor. X50 ve X50 Pro, 1 Haziran‘da resmi olarak tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ekranlarını Samsung, LG ve BOE üretecek!
Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir haberde, Samsung’un yeni iPhone 12 modelleri için tek OLED üreticisi olacağı iddia edilmişti. Ancak son söylentilere göre durum beklenildiği gibi olmayacak.
Firmalardan sızan bazı haberlere göre bu yıl tanıtılacak olan iPhone modellerinin Samsung üretimi OLED panellere sahip olacak. Geri kalan siparişler LG ve BOE tarafından karşılanacak. Cuppertino merkezli şirket tedarik zincirini çeşitlendirerek tüm işi tek tedarikçinin eline bırakmayacak.
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Apple’ın birden fazla tedarikçi ile çalışmasının bir diğer sebebinin, üretim adetlerinin fazlalığı olduğu düşünülüyor. Bu yılın tüm iPhone modellerinin OLED panellere sahip olacağı ve markanın satış rakamları düşünüldüğünde, Samsung’un dahi bu siparişe yetişememe ihtimali yüksek görünüyor.
Akıllı Telefonlar
ZTE, Axon 11 SE’nin lansman tarihini onayladı!
ZTE Axon 11 5G Mart ayında resmi olarak tanıtılmıştı. Şimdi ise ZTE, cihazın daha uygun bütçeli SE modelini 1 Haziran‘da tanıtacağını açıkladı. Axon 11 SE‘nin lansman tarihi şirketin resmi Weibo sayfası üzerinden duyuruldu. Açıklamada lansmanın Çin‘de yapılacağı da belirtildi. Şirket tarafından yayınlanan afişte “Işıklar, kamera, aksiyon!” şeklinde bir slogan bulunuyor. Telefonun kamera özelliklerinin öne çıkacağını bu sloganla anlayabiliyoruz. Lansman Çin yerel saatiyle 14:00‘da canlı yayınla gerçekleşecek.
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ZTE Axon 11 SE hakkında neler biliyoruz?
Şirket henüz telefonun özelliklerini resmi olarak onaylamasa da TENAA listesi tarafından cihazın özellikleri ortaya çıkmıştı. Axon 11 SE, Snapdragon 765G’ye benzer bir performans veren 7nm MediaTek Dimensity 800 5G ile gelebilir. Cihazın 5G destekli olacağına ise kesin gözüyle bakıyoruz. Telefon afişlerden de görebileceğimiz üzere genç kitleye hitap ediyor ve muhtemelen Qualcomm destekli muadillerinden daha düşük bir fiyatla çıkacaktır.
Axon 11 SE, TENAA sertifikasına göre 6.53 inçlik Full HD+ çözünürlüklü nokta delik tasarımına sahip LCD ekran ile gelecek. Telefon arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP bir sensör ile gelecek. 2 MP sensörün makro kamera veya derinlik algılayıcı olmasını bekliyoruz. Ayrıca dördüncü bir kamera bulunup bulunmayacağı henüz belli değil. Cihazın 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri bulunacak. Depolama alanı tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut olacak.
Axon 11 SE, Android 10 destekli MiFavor UI arayüzü ile gelecek. Ayrıca TENAA‘ya göre cihazın 3.900 mAh değerinde bataryası bulunacak.