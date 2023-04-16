Apple, 2012 ile 2016 arasında her yıl iPad mini’yi güncelleyerek, daha sonra güncellemelerin daha seyrek olmasıyla, 2021’in yeni tasarımından önce Mart 2019’da sadece küçük bir güncelleme yapıldı. 2023’te bir donanım güncellemesi kesin değil, ancak yedinci nesil iPad mini, bu yıl piyasaya sürülmek üzere en aktif olarak konuşulan iPad modeli olarak, güncellemeler arasında daha uzun bir süre kalması bekleniyor.

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Bloomberg’den Mark Gurman, bu yıl küçük bir “özellik artışı” ile bir iPad mini güncellemesinin söz konusu olmadığını söyledi. Kuo, yedinci nesil iPad’in 2023’ün sonuna doğru veya 2024’ün ilk yarısında toplu sevkiyata başlayacağına inanıyor. Bu nedenle, bu yıl bir lansman mümkün olsa da, 2024’ün başları en olası görünüyor.