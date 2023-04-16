Apple, altıncı nesil iPad mini’yi Eylül 2021’de piyasaya sürerek cihazın tüm tarihindeki ilk büyük tasarımını beraberinde getirmişti. Peki yedinci nesil modelin ne zaman piyasaya sürülecek işte haberin detayları!
Apple, 2012 ile 2016 arasında her yıl iPad mini’yi güncelleyerek, daha sonra güncellemelerin daha seyrek olmasıyla, 2021’in yeni tasarımından önce Mart 2019’da sadece küçük bir güncelleme yapıldı. 2023’te bir donanım güncellemesi kesin değil, ancak yedinci nesil iPad mini, bu yıl piyasaya sürülmek üzere en aktif olarak konuşulan iPad modeli olarak, güncellemeler arasında daha uzun bir süre kalması bekleniyor.
İlginizi çekebilir: iPhone ve iPad’inizi Nasıl Yedeklersiniz?
Bloomberg’den Mark Gurman, bu yıl küçük bir “özellik artışı” ile bir iPad mini güncellemesinin söz konusu olmadığını söyledi. Kuo, yedinci nesil iPad’in 2023’ün sonuna doğru veya 2024’ün ilk yarısında toplu sevkiyata başlayacağına inanıyor. Bu nedenle, bu yıl bir lansman mümkün olsa da, 2024’ün başları en olası görünüyor.
Apple’ın A15 Bionic çipi, iPad mini, iPhone 13 mini, iPhone 13, üçüncü nesil iPhone SE, iPhone 14, iPhone 14 Plus ve üçüncü nesil Apple TV 4K modellerinde bulunuyor. Bu altı cihaz, saat hızı biraz düşürülmüş olsa da, A15 Bionic çipi sayesinde aynı seviyeye getirilmiş. 2023 yılı boyunca bu cihazların satışta kalması bekleniyor, bu da A15 Bionic çipinin Apple’ın ürün yelpazesinde oldukça yaygın kalmasını sağlayacak.
Sonuç olarak, mevcut iPad mini bu yıl tamamen nispeten modern bir çip donanımına sahip olacak. Yeni bir modelin A16 Bionic gibi daha yeni bir işlemci ve daha gelişmiş bir kamera donanımı dışında neler sunabileceği belirsiz.