iPhone’unuzun yedeğini almak önemlidir, cihazınızın başına bir şey gelmesi durumunda verilerinizin güvende olmasını sağlar. iPhone’unuzu kaybetmeniz, çalınması ya da hasar görmesi durumunda verilerinizin yedeklenmiş olması yeni bir iPhone’u kolayca kurabilmenizi sağlayacaktır.

Yeni bir iPhone veya iPad satın aldıysanız, aygıtı kurduktan ve tam olarak istediğiniz hale getirdikten sonra yapmak isteyeceğiniz şeylerden biri de aygıtı yedeklemektir. Bu makale size iPhone, iPad veya iPod Touch’ınızı nasıl yedekleyeceğinize yardım edecektir. Bu işlem tamamlandığında verileriniz korunur ve iPhone ya da iPad’inizi kolayca geri yükleyebilirsiniz.

iPhone veya iPad’inizi yedeklemenin birkaç farklı yolu vardır; bunu Apple’ın iCloud yazılımıyla, Mac’inizle veya PC’nizle yapabilirsiniz. Hangisini kullanacağınız, aygıtınızı nasıl yedeklemek istediğinize bağlıdır. Aygıtınızı iCloud’a yedeklemek ve ardından Mac’inizde veya PC’nizde ikinci bir yedekleme yapmak isteyebilirsiniz.

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Bu üç yöntemin her birini daha ayrıntılı olarak ele alacağız ve iPhone veya iPad’inizi yedeklemek için hangi yöntemi kullanmanın sizin için en iyisi olacağına nasıl karar verebileceğinizi anlatacağız. Aygıtınızı ve tüm verilerinizi yedeklemek için kullanabileceğiniz bir dizi üçüncü taraf çözümü de bulunmaktadır.

iPhone, iPad veya iPod’umu iCloud ile nasıl yedeklerim?

Bu muhtemelen aygıtınızı yedeklemeniz için en kolay ve en iyi yoldur, yedekleme Apple’ın sunucularında saklanır ve herhangi bir şey ters gittiğinde ve aygıtınızı geri yüklemeniz gerektiğinde kolayca erişebileceğiniz anlamına gelir.

iPad’de bir iPhone veya iPad yedeği ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Aygıtınızın WiFi’ye bağlı olduğundan emin olun.

Şimdi Ayarlar > (adınız) > iCloud’a gidin.

iCloud Yedekleme’yi seçin ve geçişi açık konuma getirin.

Şimdi Yedekle’yi seçtiğinizde aygıtınız ilk yedeklemeye başlayacaktır.

Yedekleme özelliğini açtıktan sonra iPhone veya iPad’iniz aygıtınızı düzenli olarak otomatik olarak yedekleyecektir. Şahsen, cihazınızı yedeklemek için kullanılacak en iyi yöntemin bu olduğunu düşünüyorum, istediğiniz zaman verilerinizi yeni bir cihaza aktarmayı gerçekten kolaylaştırıyor. Yine de iPhone, iPad veya iPod Touch’ınızı bilgisayarınıza da yedeklemek iyi bir fikir olabilir, böylece iki yedeğiniz olur. Aygıtınızı iCloud ile nasıl yedekleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi Apple’ın web sitesinde bulabilirsiniz.

iPhone veya iPad’imi Mac’imle nasıl yedekleyebilirim?

iCloud yöntemini kullanmak istemiyorsanız veya aygıtınızın ek bir yedeğini almak istiyorsanız, aygıtınızı Mac’inize de yedekleyebilirsiniz. Bunu yapmak da oldukça kolaydır ve iCloud yedeklemeniz olsa bile verilerinizin fazladan bir yedeğinin olduğundan emin olmak için ara sıra bunu yapmaya değer olabilir.

iPhone veya Pad’inizi Mac’inizde yedeklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

iPhone veya iPad’inizi bir USB kablosuyla Mac’inize bağlayın.

Mac’inizde Finder’ı açın

Yan menüden yedeklemek istediğiniz cihazı seçin.

Mac’inizde Şimdi Yedekle’yi seçin.

İşte bu kadar, aygıtınız Mac’inizde yedeklenmiş olmalıdır.

iPhone, iPad veya iPod Touch’ınızı Mac’inize nasıl yedekleyebileceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi Apple’da bulabilirsiniz.

iPad veya iPod Touch’ımı PC’de nasıl yedekleyebilirim?

Bir PC kullanıyorsanız iPhone veya iPad’inizi bu cihaza kolayca yedekleyebilirsiniz, bunu cihazınızda yapmak için iTunes’a ihtiyacınız olacaktır. Bunu bilgisayarınıza nasıl indireceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi Apple’ın web sitesinde bulabilirsiniz.

iPhone’unuzu PC’nize yedeklemek için aşağıdaki adımları izleyin

iPhone veya iPad’inizi USB aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın.

Bilgisayarınızda iTunes’u açın.

Menüden iPhone veya iPad’inizi seçin

iTunes’da özete tıklayın

Şimdi Yedekle’yi seçin

İşte bu kadar, aygıtınız artık bilgisayarınıza yedeklenmiş olmalıdır.

Bu kılavuzun iPhone veya iPad’inizi güvenle yedeklemek için ihtiyacınız olan tüm bilgileri size sağladığını umuyoruz. Başka sorularınız veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıya yazmaktan çekinmeyin.