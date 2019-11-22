Apple, iOS 14’te geliştiricilerin işlerini kolaylaştırmak istiyor!

Apple, iOS 14 geliştirme sürecinde yazılımcıları mutlu edecek haberi verdi. Artık, hazır olmayan özellikler geliştiricilere sunulmayacak.

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Apple, uygulama geliştiriciler için büyük güncellemeler yayınlamadan önce yazılım üzerindeki özellikleri test etmek için artık yeni bir sistem kullanacak. iOS 13’te özellikle başa bela olan bitirilmeyen ve hatalı uygulamalar sistemde hatalara ve çökmelere yol açmıştı.

Amerikalı dev firma artık, iOS 14’ü finalize ederken sistem uygulamaları geliştiricilere yeni bir işleyiş kullanacak. Bu özellik bitirilemeyen fonksiyonların standart olarak kapatılmasını sağlayacak. Yani test edilen sürümlerde hata veren uygulamalar yer almayacağı anlamına geliyor.

iOS 13 geçtiğimiz Eylül ayında beta kullanıcılara yayına açılmıştı. O günden beri iOS’un başına bela olan hatalarla beraber çözüm arayan firmanın iPhone 11 serisi harici çoğu cihazında hatalar, uygulama çökmeleri, arayüz içi bozulmalar gibi bir ton hatayla karşılaşılmıştı. Umarım iOS 14’ün Eylül 2020 tarihinde sunacağı geliştirilmiş iOS’un final versiyonu olabildiğince kararlı hale getirilebilir.