Apple, iOS 12.4.1 ve watchOS 5.3.1 tekrardan yayınlandı!

Apple, bugün iPhone ve Apple Watch cihazlar için yeni bir güncelleme yayınlandı. Güncelleme Apple’ın yanlışlıkla ortaya çıkan yamanın, açıklarını kapatmaya yönelik olarak hazırlanmış.

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Boyutu oldukça küçük olan güncelleme (iOS için 101 MB, Apple Watch için 55 MB boyutunda.) yazılım, güvenlik sorunlarını onarmak ve cihazın stabilitesini arttırmayı amaçlıyor. Apple’ın yayınladığı raporda, tüm kullanıcıların gelen güncellemeyi yüklemesini öneriyor.

Apple, 12.4.1 güncellemesi yaklaşık 2 hafta önce kullanıcılara sunulmuş, yakalanan büyük bir güvenlik açığından dolayı birkaç gün sonra geri çekilmişti. Fakat bu Amerikalı cihaz üreticisi için çok ağır bir darbe oluşturdu. Çıktığı gün itibariyle cihazlar için Jailbreak kullanılmaya başlanmıştı. 12.1.4 sürümünü daha önce yüklediyseniz ve Jailbreak’e ilgi duyuyorsanız gelen güncellemeyi yüklemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü kullandığınız sürüm korsan saldırılara ve yazılımlara karşı cihazınızı açık duruma getiriyor.

Şu an hali hazırda kullanıcılara sunulmuş olan yükseltmeyi indirmek için sırasıyla iOS cihazlar için Ayarlar – Genel – Yazılım Güncelleme ekranından, watchOS cihazlar için Saat Uygulaması – Genel – Yazılım Güncellemesi kısmından yapabilirsiniz.