Redmi AirDots inceleme – 129 TL’ye tam kablosuz kulaklık!

Redmi AirDots inceleme videomuzda, son dönemin en popüler tam kablosuz kulaklığını inceledik. Bakalım ürün bizlere nasıl özellikler sunuyor?

Ürün linki: https://ban.ggood.vip/ih3m

İndirim kuponu: BGHardwaretws

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Redmi AirDots inceleme

Öncelikle fiyatlardan söz edecek olursak ürün bize yine Bangood tarafından gönderildi. Eğer bize sağlamış oldukları indirim kodunu kullanırsanız vergiler, kargo ve vergi sigortası dahil ürünü 130 TL’ye satın alabiliyorsunuz. Türkiye’de ise 200 ila 250 TL arasında değişen fiyatlar bulunuyor.

Redmi AirDots modelinin kutusundan hem şarj hem de taşıma için bir kutu, farklı kulaklık padleri ve microUSB kablosu çıkıyor. Cihaz Bluetooth 5.0 teknolojisiyle birlikte Android ve iOS cihazlara bağlanarak çalışıyor.

Tasarım noktasında model oldukça rahat. Ayrıca son ses seviyesinde müzik dinliyorken dışarıya herhangi bir ses kaçırmıyor. Eğer spor yapıyorsanız, kulaktan düşmediğini de belirtelim. Ayrıca IPX5 sertifikası sayesinde, su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapıda. Kulaklıkların üzerinde fiziksel bir tuş bulunuyor. Bu tuşa bir kez bastığınızda şarkı oynatma veya durdurma, iki kez bastığınızda ise telefonunuzun sesli asistanına ulaşabiliyorsunuz.

7.2 mm’lik sürücüleri ile, uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklıklar arasında en doygun sesi veren modellerden diyebiliriz Redmi Airdots için. Zira daha önce incelediğimiz QCY modellerine göre özellikle bass performansı konusunda farkını ortaya koyuyor. Ses konusunda beğenmediğimiz nokta ses seviyesinin birazcık düşük kalması oldu. Bir de ürünün kullanırken ara ara tek kulaklığın bağlantısının kopması ile karşılaştık.

Video seyrederken herhangi bir gecikme ile karşılaşmadık. Ancak oyunlarda, diğer modellerde olduğu gibi yarım saniye gibi bir gecikme yaşandığını belrtelim.

Son olarak batarya ömrüne değinecek olursak, kulaklıkların kendisi 40 mAh, şarj kutusu ise 300 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Kulaklıklar tam şarj edildiğinde 3.5 – 4 saat arasında kesintisiz müzik çalabiliyor. Kutuyu dahil ettiğinizde ise toplamda 12 saate kadar bir pil ömrü elde edebiliyorsunuz.