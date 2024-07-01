Apple Intelligence Google Gemini desteği kazanabilir. OpenAI’ın GPT-4o modelini destekleyen Apple Intelligence, yakında daha fazla LLM destekleyebilir. Apple Google ilişkisi başka bir boyuta taşınıyor. Apple yapay zeka sistemi olan Apple Intelligence Google Gemini desteğiyle güçlenebilir.

İçindekiler Apple Intelligence Google Gemini Desteğiyle Akıllanabilir

Apple Intelligence Google Gemini Desteğiyle Akıllanabilir

Apple Intelligence Google Gemini desteğiyle sürpriz yapabilir. Apple, WWDC 2024 açılış konuşması sırasında bir dizi yeniliği dünyaya tanıttı. Bunların en dikkat çekeni, teknoloji devinin büyüyen yapay zeka asistanı pazarına yanıtı olan Apple Intelligence oldu.

Şirket, ChatGPT’yi de hizmete getirmek için OpenAI ile bir ortaklık yaptığını açıkladığında büyük bir sürpriz yaptı. Şimdi ise söylentilere göre Apple, kullanıcıların seçebileceği başka bir üçüncü taraf hizmeti olarak Google Gemini‘yi getirmeyi planlıyor.

Neowin tarafından tespit edilen bilgilere göre, Apple’ın 2024 Sonbaharında Apple Intelligence programı için yeni bir ortak duyurma ihtimali bulunuyor. Eğer bu söylentiler doğruysa, bu yeni ortak Google Gemini olacak. Bu gelişme, iOS ve macOS kullanıcılarının Siri ve ChatGPT dahil olmak üzere üç farklı AI modeli arasından seçim yapabileceği anlamına geliyor.

Apple, büyük yapay zeka savaşlarında rekabet etmek yerine müttefik olma stratejisini benimsemiş gibi görünüyor. Şirket, yapay zeka araçlarını duyurma konusunda biraz yavaş kalmış olsa da, rakip modelleri kendi uygulamasına entegre etme kararı oldukça dikkat çekici.

Bu sayede kullanıcılar, Apple’ın dayattığı modelleri kullanmak zorunda kalmadan, istedikleri yapay zeka modelini seçebilecekler. Bu durum, kullanıcıların en çok hangi modeli sevdiklerine bakılmaksızın Apple Intelligence‘ı kullanmalarını teşvik edebilir.

Apple’ın yeni özelliklerin kilidini açmak için Apple Intelligence yapay zekasında yeni bir ücretli abonelik planı sunacağı da konuşulanlar arasında, ancak bu planın ne zaman devreye gireceği henüz belli değil. O zamana kadar, Apple’ın yapay zeka modellerini kendi hizmeti altında birleştirme stratejisinin başarılı olup olmayacağını görmek ilginç olacak.

İnsanlar, parmaklarının ucunda güçlü yapay zeka araçlarına sahip olmayı tercih ediyor ve Apple, bu talepleri karşılamada ne kadar başarılı olacak göreceğiz.

Sonuç olarak, Apple Intelligence Google Gemini ortaklığı, teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırabilir. Bu hamle, Apple’ın yapay zeka rekabetinde ne kadar ileri gidebileceğini ve kullanıcılarına ne kadar esneklik sunabileceğini gösterecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Google aşkı hakkında bir duyuru olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!