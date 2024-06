Nvidia GeForce Now Xbox Game Pass aşkı başlıyor. Xbox Game Pass‘in geleceği, özellikle de yakın zamanda ortaya çıkan Nvidia GeForce Now uygulama seçeneğiyle, tamamen bulut tabanlı olabilir. Son çıkan bilgiler, Nvidia GeForce Now aboneliği olan kullanıcıların, Team Green’in sunucularından oyunları Xbox konsollarına aktarabileceklerini gösteriyor. Ekran görüntülerinde Street Fighter 6 ve Resident Evil Village Gold gibi oyunların Nvidia GeForce Now üzerinden oynanabileceği görülüyor.

Nvidia GeForce Now Xbox Game Pass Ortaklığı: Geleceğin Bulut Oyun Ortaklığı

Bu potansiyel Nvidia GeForce Now Xbox Game Pass ortaklığını ortaya çıkaran gönderi, şu anda X platformunda eXtas1s adıyla bilinen eski bir gazeteciden geliyor. Nvidia ve Xbox arasında, Xbox Game Studios, Bethesda ve Activision Blizzard oyunlarının GeForce Now‘da yer aldığı mevcut bir ilişki zaten var.

Ancak bu yeni gelişme, Xbox’ın kendisine daha fazla fayda sağlayacak gibi görünüyor. Oyuncular artık Xbox Game Pass oyunlarını oynamak için daha fazla seçeneğe sahip olacaklar. Özellikle dijital geçişin hızlandığı bu dönemde, önde gelen bir bulut oyun sağlayıcısıyla daha güçlü bir ilişki kurmak stratejik bir hamle.

Bu durum, PlayStation oyunlarının da bu hizmet sayesinde Xbox’a aktarılabileceği anlamına geliyor. Bu, Microsoft’un Project Latitude ile benimsediği çoklu platform felsefesiyle uyumlu. Ayrıca, bu gelişme, Microsoft’un Xbox Cloud Gaming’i Amazon Fire TV modellerine getirmek için Amazon ile bir ortaklık kurduğunu açıklamasından sadece bir gün sonra geldi.

Nvidia GeForce Now Xbox Game Pass ortaklığı, Microsoft ve Nvidia için büyük bir adım olabilir. Nvidia GeForce Now ve Xbox Game Pass entegrasyonu, oyunculara daha geniş bir oyun kütüphanesine erişim sağlayacak ve bulut tabanlı oyun deneyimini daha da ileriye taşıyacak. Gelecekte bu iki devin işbirliğinin neler getireceğini merakla bekliyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsünuz? Sizce bulut oyunculuk hizmetleri gelecekte oyun tutkunlarının ilk tercihi olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.