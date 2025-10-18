Volkswagen Touareg yıllardır lüks SUV sınıfının en güçlü oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Ancak 2026 yılıyla birlikte bu efsanenin rotası tamamen değişiyor. Peki, Volkswagen Touareg için bu karar ne anlama geliyor? Elektrikli dönüşüm süreci nasıl ilerleyecek ve markanın gelecekteki planlarında Touareg ismi yaşamaya devam edecek mi?

Volkswagen Touareg üretimi bitiyor!

Volkswagen Touareg, 2002 yılından bu yana SUV segmentinde güçlü bir yer edinmiş, bugüne kadar dünya genelinde 1,2 milyon satışa ulaşmış prestijli bir model. Almanya merkezli üretici, modelin içten yanmalı motorla donatılan versiyonlarının üretimini 2026 Mart ayında sonlandıracağını duyurdu. Ancak bu veda sessiz olmayacak: marka, özel bir Final Edition versiyonuyla Touareg hayranlarına unutulmaz bir kapanış sunacak.

Yeni Volkswagen Touareg Final Edition, tasarımında zarif detaylara sahip. C sütununa işlenmiş lazer gravürler, özel kabartmalı koltuk detayları ve aydınlatmalı kapı eşikleriyle model, klasik Touareg’lerden kolayca ayırt edilebilecek. Almanya’da başlangıç fiyatı 75.025 euro olarak belirlenen bu versiyon, yalnızca koleksiyon değeri taşıyan sınırlı sayıda üretilecek.

Volkswagen cephesi, bu kararın yalnızca içten yanmalı motorlu Touareg modelleri için geçerli olduğunu vurguluyor. Bu da markanın gelecekte elektrikli Touareg fikrine sıcak baktığının en net göstergesi. Tıpkı “ID.” ailesinde olduğu gibi, Touareg isminin korunması muhtemel görünüyor. Böylece efsane SUV, yeni çağın gereksinimlerine uygun bir biçimde yeniden doğabilir.

Platform kardeşleri olan Porsche Cayenne, Audi Q7 ve Bentley Bentayga modelleri üretime devam edecek. Bu da mevcut platformun elektrikli dönüşüm için hazırlandığını işaret ediyor. Yani Volkswagen, Touareg markasını tarihe gömmek yerine, elektrikli geleceğe taşımanın planlarını yapıyor. Özellikle Avrupa’da sıkılaşan emisyon regülasyonları ve elektrikli araç teşvikleri, bu kararı hızlandıran en önemli etkenlerden biri.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Touareg modelinin elektrikli bir geleceğe yönelmesi sizce doğru bir adım mı? Bu dönüşümün otomotiv sektöründe nasıl bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz?