Türkiye’deki toplam otomobil sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor. Peki, 2025 itibarıyla yollarda kaç milyon araç var? Tüketiciler en çok hangi markaları tercih ediyor? TÜİK tarafından açıklanan son veriler, yalnızca araç sayısını değil, aynı zamanda Türkiye’nin motorlu taşıt tercihlerini de gözler önüne seriyor. Ancak tablo, son aylarda dikkat çeken bir yavaşlama sinyali de veriyor.

Türkiye’deki toplam otomobil sayısı ve araç dağılımı açıklandı! (Ekim 2025)

Türkiye’deki toplam otomobil sayısı, TÜİK verilerine göre Eylül 2025 itibarıyla 33 milyon 20 bin 263’e ulaştı. Bu araçların yarısından fazlasını, yani yüzde 51,6’sını otomobiller oluşturuyor. Geri kalan kısmı ise şu şekilde dağılıyor: yüzde 21 motosiklet, yüzde 14,7 kamyonet, yüzde 7 traktör, yüzde 3,1 kamyon, yüzde 1,6 minibüs, binde 7 otobüs ve binde 3 özel amaçlı taşıt.

Eylül ayında trafiğe yeni kayıt yaptıran araç sayısı ise 196 bin 338 olarak açıklandı. Bunun yüzde 45,3’ü motosiklet, yüzde 40,9’u otomobil kategorisinde yer aldı. Ancak bu rakam, hem ağustos ayına göre yüzde 8,7 hem de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 düşüş anlamına geliyor.

Sadece otomobil kayıtlarına baktığımızda Eylül ayında 80 bin 390 adet aracın trafiğe eklendiği görülüyor. En çok tercih edilen markalar sıralamasında ise Renault yüzde 13,4 ile zirvede yer aldı. Onu Fiat yüzde 8,8 ve Volkswagen yüzde 7,3 oranlarıyla takip etti. Bu markaların öne çıkmasında hem yaygın servis ağı hem de kullanıcı dostu fiyat politikalarının etkili olduğu düşünülüyor.

Diğer yandan, trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı artarken, kayıt silinen araçların sayısı da küçümsenmeyecek düzeyde. Sadece Eylül 2025 döneminde 38 bin 769 aracın kaydı silindi. Bu, yenileme oranının hâlâ yüksek olduğunu, yani birçok vatandaşın eski aracını elden çıkarıp yenisine geçtiğini gösteriyor.

TÜİK raporundaki veriler, Türkiye’deki toplam otomobil sayısı açısından hem büyümenin hem de dengelenmenin işaretlerini taşıyor. Özellikle motosiklet kullanımındaki artış, kent trafiğinde değişen ulaşım alışkanlıklarının somut bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönemlerde bu oranın elektrikli araçlar lehine değişmesi bekleniyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye’deki toplam otomobil sayısı artışının gelecekte şehir trafiğini nasıl etkileyeceğini sizce nasıl yorumlamak gerekir? Görüşlerinizi paylaşın, daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!