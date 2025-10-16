HONOR, Magic8 serisini Çin’de düzenlenen lansman etkinliğiyle tanıttı. Seride iki farklı model yer alıyor: Magic8 ve Magic8 Pro. Tasarım tarafında önceki nesle göre bazı farklar dikkat çekiyor. Magic8 Pro, altın, siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleriyle gelirken; standart Magic8 modeli yalnızca altın ve mavi tonlarıyla satışa çıkıyor. Cihazın kalınlığı 8,32 mm, ağırlığı ise 219 gram civarında. Seride IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarıyla yüksek toz ve su direnci sağlanıyor. Ayrıca yapay zekaya atanabilen özel bir AI tuşu ve fiziksel kamera düğmesi de bulunuyor.

Ekran tarafında her iki model de 6.58 inç ile 6.71 inç arasında değişen LTPO OLED panellerle geliyor. 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4320Hz PWM desteği, göz konforunu ön plana çıkarıyor. HONOR, bu modelde TÜV Rheinland Göz Koruması 5.0 sertifikasına sahip ve dayanıklılığı artıran Giant Rhino Glass kullanıyor. Magic8 Pro’nun ekranı 6000 nit tepe parlaklığa kadar ulaşabiliyor.

Serinin kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alıyor. HONOR, bu yonga setinin CPU, GPU ve NPU verimliliğini en iyi şekilde kullandığını iddia ediyor. 4.28 milyonun üzerinde AnTuTu puanı alan Magic8 Pro, MagicOS 10 işletim sistemiyle çalışıyor. Ekosistem tarafında Windows bilgisayarlarla gelişmiş bağlantı desteği ve Apple cihazlarıyla ekran paylaşımı gibi özellikler öne çıkıyor. Ayrıca cihazda YOYO AI Asistanı ve enerji verimliliği sağlayan HONOR E2 çipi bulunuyor.

Kamera tarafında üçlü kurulum dikkat çekiyor: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı ve 200 MP periskop telefoto lens. ISOCELL HP9 sensör ile desteklenen telefoto kamera, 3.7x optik ve 7.4x hibrit zoom sunuyor. HONOR, bu modelde “Super Night God Telephoto” modunu öne çıkarıyor. Ayrıca yapay zeka destekli AiMAGE sistemiyle cilt tonu optimizasyonu ve fotoğraf renk transferi özellikleri de sunuluyor.

Batarya tarafında Magic8 Pro’da 7200 mAh (bölgesel olarak 7100 veya 6200 mAh) kapasiteli pil bulunuyor. Cihaz, 120W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteğiyle hızlı enerji dolumu sağlıyor. USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası da veri aktarım hızını artırıyor.

Fiyat tarafında ise HONOR Magic8 modeli Çin’de 4499 yuan (yaklaşık 27.200 TL) başlangıç fiyatına sahip. Magic8 Pro modeli ise 5699 yuan’dan (yaklaşık 31.900 TL) başlıyor. Türkiye pazarına geldiğinde vergilerle birlikte fiyatın 70.000 TL civarında olması bekleniyor. Cihazlar Çin’de 15 Ekim’de ön siparişe açılırken, 23 Ekim itibarıyla genel satışa sunulacak.

