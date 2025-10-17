5G ihalesi sonunda tamamlandı! Türkiye’de uzun süredir beklenen bu kritik adım, ülkenin dijital dönüşümünde yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor. Peki 5G ihalesi kimlere kazandırdı, hangi operatör ne kadar ödeme yapacak ve kullanıcılar bu gelişmeden nasıl etkilenecek? 2026’da başlayacak yeni dönem öncesinde, gözler şimdi bu dev anlaşmanın detaylarında.

5G ihalesi belli oldu! Hangi marka neyi kazandı?

5G ihalesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liderliğinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) merkez binasında gerçekleştirildi. İhaleye Türkiye’nin üç büyük operatörü, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone katıldı. Toplamda KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolarlık bir gelir devlete kazandırıldı. Operatörler, bu bedeli üç taksit halinde ödeyecek.

İhalenin en dikkat çeken kısmı, frekans bantları için verilen tekliflerin kıyasıya rekabetle sonuçlanmasıydı. En yüksek ödemeyi yapan şirket Turkcell oldu; toplamda 1 milyar 224 milyon dolar ödeyerek ihalenin lideri konumuna yerleşti. Türk Telekom 1 milyar 94 milyon dolar ile ikinci sırayı alırken, Vodafone ise 627 milyon dolar ödeme yaparak üçüncü sırada yer aldı.

Hangi operatörün hangi frekansı aldı? İşte listesi!

Hangi operatörün hangi frekansı aldı? İşte listesi:

Paket: A1 – Frekans ve Bant Genişliği: 700 MHz 2×10 FDD – Satın Alan Şirket: Turkcell

A1 – 700 MHz 2×10 FDD – Turkcell Paket: A2 – Frekans ve Bant Genişliği: 700 MHz 2×10 FDD – Satın Alan Şirket: Vodafone

A2 – 700 MHz 2×10 FDD – Vodafone Paket: A3 – Frekans ve Bant Genişliği: 700 MHz 2×10 FDD – Satın Alan Şirket: Türk Telekom

A3 – 700 MHz 2×10 FDD – Türk Telekom Paket: B1 – Frekans ve Bant Genişliği: 3.5 GHz 1×80 TDD – Satın Alan Şirket: Turkcell

B1 – 3.5 GHz 1×80 TDD – Turkcell Paket: B2 – Frekans ve Bant Genişliği: 3.5 GHz 1×80 TDD – Satın Alan Şirket: Türk Telekom

B2 – 3.5 GHz 1×80 TDD – Türk Telekom Paket: B3 – Frekans ve Bant Genişliği: 3.5 GHz 1×80 TDD – Satın Alan Şirket: Vodafone

B3 – 3.5 GHz 1×80 TDD – Vodafone Paket: B4 – Frekans ve Bant Genişliği: 3.5 GHz 1×20 TDD – Satın Alan Şirket: Turkcell

B4 – 3.5 GHz 1×20 TDD – Turkcell Paket: B5 – Frekans ve Bant Genişliği: 3.5 GHz 1×20 TDD – Satın Alan Şirket: Turkcell

B5 – 3.5 GHz 1×20 TDD – Turkcell Paket: B6 – Frekans ve Bant Genişliği: 3.5 GHz 1×20 TDD – Satın Alan Şirket: Turkcell

B6 – 3.5 GHz 1×20 TDD – Turkcell Paket: B7 – Frekans ve Bant Genişliği: 3.5 GHz 1×20 TDD – Satın Alan Şirket: Türk Telekom

B7 – 3.5 GHz 1×20 TDD – Türk Telekom Paket: B8 – Frekans ve Bant Genişliği: 3.5 GHz 1×20 TDD – Satın Alan Şirket: Türk Telekom

Örneğin, Turkcell 700 MHz bandındaki A1 paketine 429 milyon dolar teklif vererek bu frekansı kazandı. Türk Telekom aynı banttaki A3 paketini 425 milyon dolara alırken, Vodafone 426 milyon dolarlık A2 paketiyle yerini garantiledi. Ayrıca, 3.5 GHz bandında yer alan B1, B2 ve B3 paketleri de sırasıyla Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir: Macbook Pro M5 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Bu büyük yatırımın ardından gözler 1 Nisan 2026 tarihine çevrildi. Çünkü Türkiye’de 5G teknolojisi bu tarihten itibaren resmi olarak kullanıma sunulacak. Uzmanlara göre, 5G’nin aktif hale gelmesiyle birlikte ülke genelinde internet hızları 10 kata kadar artacak, gecikme süreleri ise milisaniyeler seviyesine düşecek. Bu gelişme sadece bireysel kullanıcıları değil, sanayi, sağlık ve ulaşım sektörlerini de doğrudan etkileyecek.

5G ihalesi ile birlikte Türkiye, Avrupa’nın dijitalleşme sürecinde önemli bir adım atmış oldu. Artık sadece mobil internet değil, yapay zekâ tabanlı uygulamalar, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi alanlarda da daha güçlü bir altyapı oluşturulacak. Bu da Türkiye’nin dijital ekonomideki rekabet gücünü artıracak.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? 5G ihalesi sonrası Türkiye’nin teknoloji alanındaki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sizce bu yatırımlar kullanıcı deneyimini nasıl değiştirecek? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın, en güncel teknoloji haberleri için bizi takipte kalın!