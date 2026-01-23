iPad Pro M5, Apple’ın tablet tarafındaki mühendislik sınırlarını yeniden tanımladığı ve bu yüzden 2025 yılının en iyi tableti seçtiğimiz bir model olarak öne çıkıyor. Gümüş ve Uzay Siyahı renk seçenekleriyle sunulan iPad Pro M5, 11 inç modelde yalnızca 5,3 mm, 13 inç modelde ise 5,1 mm kalınlığıyla bugüne kadar üretilmiş en ince Apple cihazlarından biri konumunda. 444 gramdan başlayan ağırlığı sayesinde bu kadar güçlü bir donanımı neredeyse hissedilmeyecek bir gövdede sunması, iPad Pro M5’i hem profesyonel kullanıcılar hem de mobil üretkenlik arayanlar için benzersiz kılıyor. Thunderbolt / USB 4 desteğiyle 6K 60 Hz ya da 4K 120 Hz harici ekran bağlantısı sunabilmesi, onu klasik bir tabletin çok ötesine taşıyor ve 2025 yılında “tablet mi, bilgisayar mı?” sorusunu yeniden gündeme getiriyor.

Ekran tarafında iPad Pro M5, Apple’ın en gelişmiş paneli olan Ultra Retina XDR ekran ile geliyor. 2752 x 2064 çözünürlük, 10-120 Hz ProMotion desteği ve yansıma önleyici kaplama sayesinde hem içerik tüketimi hem de profesyonel üretim tarafında üst düzey bir deneyim sunuyor. Tam ekranda 1000 nit, HDR içeriklerde ise 1600 nit maksimum parlaklık, özellikle video düzenleme ve HDR içerik tüketiminde iPad Pro M5’i rakipsiz kılıyor. 1 TB ve 2 TB modellerde sunulan nano-texture cam seçeneği ise profesyonel kullanıcılar için yansımayı minimuma indirerek çizim, fotoğraf ve video düzenleme süreçlerini ciddi şekilde iyileştiriyor. 1 nit parlaklık seviyesine kadar düşebilen ekran, karanlık ortamlarda göz konforunu da ön planda tutuyor.

Performans tarafında ise iPad Pro M5, adını taşıdığı Apple M5 çip ile 2025 yılının en güçlü mobil işlemcilerinden birine sahip. 256 GB ve 512 GB modellerde 9 çekirdekli CPU ve 12 GB RAM sunulurken, 1 TB ve 2 TB depolama seçeneklerinde 10 çekirdekli CPU, 16 GB RAM ve Apple Intelligence desteği devreye giriyor. Donanım hızlandırmalı ışın izleme, güçlü GPU yapısı ve 16 çekirdekli Neural Engine sayesinde iPad Pro M5; video kurgu, 3D tasarım, oyun geliştirme ve yapay zeka destekli iş akışlarında masaüstü bilgisayarlara yakın bir performans sunuyor. Bu seviyede bir gücün fan içermeyen, ultra ince bir tablet kasasında sunulması, iPad Pro M5’in neden 2025 yılının en iyi ürünü seçildiğini net biçimde açıklıyor.

Kamera, ses ve bağlantı tarafında da iPad Pro M5 eksiksiz bir profil çiziyor. 12 MP ana kamera 4K 60 fps video kaydı sunarken, 12 MP Center Stage ön kamera görüntülü görüşmelerde profesyonel bir deneyim sağlıyor. Dört hoparlörlü ses sistemi, tablet sınıfında son derece güçlü ve dengeli bir ses performansı sunuyor. 8160 mAh (11 inç) ve 10290 mAh (13 inç) batarya kapasitesi, yoğun kullanımda dahi gün boyu performans sağlarken, 60 W adaptörle 30 dakikada %50’ye kadar şarj desteği büyük bir avantaj sunuyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Apple N1 kablosuz ağ çipi ve Wi-Fi + Cellular modellerde Apple C1X modem ile gelen bağlantı yetenekleri, iPad Pro M5’i uzun yıllar güncel tutacak bir teknoloji paketi sunuyor. 60.000 TL’den başlayan fiyatına rağmen sunduğu tasarım, ekran, performans ve bağlantı özellikleriyle iPad Pro M5, 2025 yılının en iyi tableti unvanını güçlü biçimde hak ediyor.