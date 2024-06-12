Apple Intelligence bekleme listesi olay oldu. Apple yapay zekası olarak tanıtılan Apple Intelligence hemen kullanılamıyor. Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği etkinlikte büyük yapay zeka vizyonunu, Apple Intelligence‘ı tanıttı. İsmiyle dikkat çeken bu yenilikçi sistem, gelecekte önemli özellikler sunmayı vaat ediyor. Peki bu özellikler ne zaman kullanılabilecek? Sınırlı önizleme sürümü bekleme listesi ile denenebilecek. Apple Intelligence öyle hemen kullanılamayacak.

İçindekiler Apple Intelligence Bekleme Listesi ile Sınırlı Erişime Açılacak

Apple Intelligence Bekleme Listesi ile Sınırlı Erişime Açılacak

Bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda kesin bir bilgi verilmedi. Apple sadece yakında bu özelliklerin geleceğini söyledi. Bazı uzmanlar, Apple Intelligence‘ın Temmuz ayında iOS 18 ve iPadOS 18‘in ilk genel beta sürümü ile birlikte kullanıma sunulabileceğini düşünüyor. Kesin olan şu ki, kısa süre önce yayınlanan ilk geliştirici beta sürümünde yapay zekaya dair herhangi bir iz yok.

Apple Intelligence’ın nihayet geldiğinde, herkesin bu özelliklere erişemeyebileceği belirtiliyor. Sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin uyumlu olacağı bu yapay zeka özelliklerine erişim için bir bekleme listesi oluşturulacak. Evet, doğru okudunuz. Apple Intelligence bekleme listesi ile erişime açılacak.

Apple Intelligence özelliklerini kullanabilmek için bir bekleme listesine katılmanız gerekecek. Apple, bu özellikleri başlangıçta “sınırlı önizleme” olarak sunacak ve bu sınırlı önizlemeye katılmak isteyen kullanıcılar bir bekleme listesine dahil olacaklar. Bu bilgi, iOS 18 kodlarında açıkça belirtilen “bekleme listesi” ve “sınırlı önizleme” ifadelerinden ortaya çıkarıldı.

Bu nedenle, Apple Intelligence destekleyen iki iPhone modelinden birine (yani iPhone 15 Pro ve Pro Max’e) sahip olsanız bile, Apple Intelligence özelliklerine erişmek için hızlı davranmanız gerekecek. Apple Intelligence bekleme listesi oldukça kabarık olabilir. Bekleme listesine katılmak ve Apple’ın bu yenilikçi yapay zeka özelliklerine erişim izni vermesini beklemek zorunda kalabilirsiniz.

Aksi takdirde, Apple Intelligence’a erişim sağlamak için kararlı sürüm çıkana ve güncelleme ülke bazında kullanıma sunulana kadar beklemek zorunda kalabilirsiniz. İlk etapta güncellemenin ABD’de İngilizce olarak kullanıma sunulacağı biliniyor. Ardından büyük ihtimalle Avrupa ve Japonya gibi pazarlara gelecek. Türkiye ise genelde bu özellikleri pek erken almıyor. Bu nedenle Türkçe Apple Intelligence için beklemek durumunda kalabiliriz.

Apple’ın bu hamlesi, kullanıcılarına daha gelişmiş ve yenilikçi deneyimler sunmayı amaçlıyor. Ancak, Apple Intelligence’ın gerçek potansiyelini ne zaman ve nasıl göstereceği merak konusu olmaya devam ediyor. Bu yeni yapay zeka vizyonu, Apple kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve gelecekte nasıl bir etki yaratacağı şimdiden tartışılmaya başlandı. Apple Intelligence bekleme listesi ise kullanıcıları pek memnun etmemiş gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yapay zekası için bekleme listesi olması doğru bir hamle mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!