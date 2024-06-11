Apple ChatGPT entegrasyonu ile yapay zeka alanında seviye atlıyor. Bir süredir Apple yapay zeka alanında ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI ile anlaşacak sızıntıları duyuyordu. Dün gerçekleşen WWDC 2024 etkinliğinde duyurulan Apple Intelligence ile Apple ChatGPT entegrasyonu resmileşti. Peki Apple ChatGPT entegrasyonu ne anlama geliyor? Apple OpenAI ile nasıl bir birliktelik içinde? İşte bilmeniz gerekenler.

Apple ChatGPT Yapay Zekasını Apple Intelligence ile Ekosistemine Entegre Ediyor

Apple, gelişmiş yapay zeka (AI) araçları ile kullanıcı etkileşimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan ChatGPT yeteneklerini doğrudan iOS, iPadOS ve macOS‘a entegre ederek ekosistemine önemli bir yükseltme getirmeye hazırlanıyor. Bu yenilik, Apple kullanıcılarının farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan görüntü ve belge anlama gibi görevler için ChatGPT’yi kullanmalarına olanak tanıyacak.

Apple, OpenAI‘nin 2022’de teknoloji kullanımında devrim yaratmasının ardından, üretken yapay zeka oyununda arayı kapatmaya çalışıyor. Siri ChatGPT özellikleri tanıtımda ilgi odağı oldu. Artık, Siri ChatGPT gücünden uygun yerlerde yararlanabilecekve kullanıcılara olağan iş akışları içinde yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtları sunabilecek.

Kullanıcılardan sorularının, belgelerinin veya fotoğraflarının iletilmesini onaylamaları istenerek kontrol ve şeffaflık sağlanacak. Siri, harici araçlara ihtiyaç duymadan yanıtları doğrudan sunacak. Bu özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek ve güvenliği iyileştirecek.

Apple ChatGPT‘yi tüm platformlarında kullanılabilen sistem genelindeki Yazma Araçları’na da yerleştiriyor. Bu araçlar, kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalarda e-posta, not veya belge oluşturma gibi çeşitli yazma görevleri için içerik oluşturmalarına yardımcı olacak. ChatGPT görüntü oluşturma yetenekleri, metni tamamlayacak görsel içerikler sağlayarak çeşitli stillerde görüntüler oluşturmak için kullanılacak.

Yeniden Yazma Aracı, metni yeniden ifade etmeye ve geliştirmeye yardımcı olacak. Düzeltme Aracı, dil bilgisi ve stil kontrolleri sunacak. Özetleme Aracı ise uzun metinleri kısa özetler haline getirecek. Benzer özellikleri Samsung Galaxy AI‘da da görmüştük. Apple ChatGPT entegrasyonu ile bu özellikleri kendi ekosistemine de getirdi.

Bu geliştirmeler, Apple Intelligence çatısı altında yeni özellikler sunan en son macOS sürümü Sequoia‘da özellikle belirgin. Yeni macOS Sequoia, kullanıcıların animasyon, illüstrasyon veya eskiz tarzlarında hızlı bir şekilde yaratıcı görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan bir özellik olan Image Playground‘u da sunuyor. Bu araç, mesajlaşma uygulamalarına entegre ediliyor ve bağımsız bir uygulama olarak da kullanılabiliyor.

Apple ChatGPT Kullanırken Güvenliği Elden Bırakmıyor

Kullanıcılar, ChatGPT‘ye Siri veya Yazma Araçları aracılığıyla eriştiklerinde, istekleri OpenAI tarafından saklanmayacak ve IP adresleri anonimleştirilecek. Kullanıcılar, ChatGPT’nin politikalarına göre mevcut veri tercihlerini uygulayacak olan kişisel ChatGPT hesaplarını bağlama seçeneğine sahip olacaklar.

Apple’ın Özel Bulut Hesaplama sistemi, ChatGPT tarafından işlenen verilerin gizli ve güvenli kalmasını sağlıyor. Bu sistem, kullanıcı verilerini depolamadan ya da Apple’ın erişimine açmadan, hesaplama görevlerinin aygıt ile Apple’ın özel sunucuları arasında dengelenmesini sağlıyor. Bağımsız uzmanlar, Apple’ın veri güvenliği konusundaki yüksek standartlarını koruyarak bu gizlilik vaatlerini doğrulayabiliyor.A

Apple yapay zekası olarak adlandırılan Apple Intelligence ve ChatGPT özellikleri, bu yıl içinde kullanıma sunulacak ve kullanıcıların Apple ekosistemi genelinde yapay zeka ile etkileşim kurma biçiminde önemli bir gelişmeye işaret edecek. ChatGPT’yi günlük araçların içine yerleştirerek ve sağlam gizlilik korumaları sağlayarak Apple, kullanıcı merkezli teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yapay zeka özellikleri gelecekte çeşitlenir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!