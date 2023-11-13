Apple ve Amazon, 2018’de yapılan anlaşma nedeniyle bir kez daha inceleme altında. Insider’ın bugünkü raporu, bu anlaşmanın detaylarını derinlemesine ele alıyor. Bir kaynak, Apple’ın Amazon’dan “büyük ayrıcalıklı muamele” gördüğünü belirtiyor.

Apple ve Amazon’a mahkeme yolları görünebilir!

Apple ile Amazon arasındaki anlaşma, düzenleyici makamların ilgisini çekti, özellikle de iPhone ve iPad fiyatlarındaki iddia edilen artışlar ve gizli anlaşmalar nedeniyle fiyat sabitleme davasıyla karşı karşıya kaldılar.

Rapora göre, Apple’ın Amazon mağazasındaki ürün sayfalarındaki reklam ve önerilerin sayısını azaltan bir düzenleme içeriyor. Örneğin, Apple’ın ürün sayfalarında sadece bir banner reklam bulunurken, rakip Samsung’un sayfalarında reklamlar, öneriler ve sponsorlu banner’lar daha belirgin.

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Ancak, bu ayrıcalıklı muamele ile tüketicilere nasıl bir zarar geleceği tam olarak belirsiz. Hükümet incelemesinin bu konuyla ilgili olduğu varsayılıyor. Bazı şirketler, özellikle Samsung, Amazon’un bu ayrıcalıklı muameleden şikayetçi olmuş.

Ancak, bir tüketici olarak bu durumun neden endişe verici olduğunu anlamak zor. Amazon’dan Apple ürünleri indirimli almak avantajlı görünüyor ve bu açıdan bir sorun görünmüyor.

Rapor ayrıca, Amazon’un Apple’a benzer ayrıcalıklar sunup sunmadığının net olmadığını belirtiyor. Insider, Amazon’un reklam ekibindeki satış görevlilerinin Apple tarzı özel muamele sunamadıklarından şikayetçi olduğunu bildiriyor.

Cupertinolu teknoloji devi, 2018 anlaşmasının Amazon pazarındaki sahtecilik ve güvenlik sorunlarına çözüm sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Ayrıca, anlaşmadan önce sahteciliği azaltmak için Amazon’a bildirimler gönderdiğini ve Apple’ın ürün sayfalarında kaliteli içerik sağlayarak sahtecilik sorunlarını çözebildiğini iddia ediyor.