iPhone 16 tasarım detayları bir süredir insanlar arasında konuşuluyor. Apple uzunca bir süredir iPhone’larında büyük bir çentik kullanıyordu. iPhone 14 Pro serisi ile birlikte bu tasarımdan vazgeçip “Dinamik Ada” tasarımına geçmişti. Geldiğimiz noktada bugün ise Apple, iPhone 16 serisinin tasarımı üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Yeni sızdırılan bir görsele göre Apple, iPhone 16 serisinde çentik tasarımını bırakıp delikli bir kamera tasarımına geçecek. Android telefonlarda uzun süredir zaten delikli bir tasarım görüyorduk. Apple da nihayet bu tasarıma geçiyor.

Bundan önceki sızıntılardan Economic News Daily’nin bir raporuna göre Largan, iPhone 16 Pro için özel olarak telefoto lensler üretecek. Kamera merceği, geleneksel cama kıyasla daha ince ve daha hafif olduğu söylenen kalıplanmış camla donatılacak. Bu sayede akıllı telefonun kamera çıkıntısı inceltilecek ve telefon daha da hafifleyecek.

Akıllı telefonların işlemci detayları da ortaya çıkmıştı. iPhone 15 serisinde sadece Pro modellerde yeni işlemci olan Apple A17 Pro kullanılıyordu. Apple, iPhone 16 serisinde tüm yeni nesil işlemciler kullanılacak. Bu sızıntı analist Jeff Pu’dan geliyor. Sızıntıya göre iPhone 16’nın tüm modellerinde Apple A18 Bionic yonga seti kullanılacak.

Önceki nesil: iPhone 15

iPhone 15, 6.1 inçlik 1170×2556 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli tarafında OLED bir panel tercih edilirken bu panel Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

İlginizi çekebilir: Apple A17 Pro ve Apple A16 Bionic Arasındaki Fark Ne?

iPhone 15 kaputun altında Apple A16 Bionic yonga seti ile geliyor. Apple A16 Bionic; 2 adet 3.46 GHz hızında, 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik ediyor. Apple A16 Bionic yonga seti, gücünü 20W kablolu şarjı destekleyen 3349 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

<ZiPhone’ların en öne çıkan özelliği kameraları. iPhone 14 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Akıllı telefon f1.6 diyafram değerine sahip OIS destekli 48 MP çözünürlükte ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP f2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için f1.9 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip. Bakalım iPhone 16 Pro kamera özellikleri ile Android tutkunlarını kendisine çekebilecek mi?