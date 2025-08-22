iCloud fiyatı Türkiye’de yeniden zamlandı. Apple, bulut depolama hizmeti iCloud+ için abonelik ücretlerinde yüzde 60’a varan artışa gitti. Böylece, iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarının tercih ettiği bulut servisi daha yüksek fiyatlarla sunulmaya başladı. Şirket, geçtiğimiz yıl da benzer bir zam yapmıştı. Peki güncel iCloud+ abonelik ücreti ne kadar, iCloud+ Türkiye fiyatı ne kadar?

iCloud+ Türkiye fiyatı ne kadar oldu?

Yeni zamlı tarifeler şu şekilde güncellendi:

iCloud+ 50 GB: 39,99 TL (önceki fiyat: 24,99 TL)

iCloud+ 200 GB: 129,99 TL (önceki fiyat: 79,99 TL)

iCloud+ 2 TB: 399,99 TL (önceki fiyat: 249,99 TL)

iCloud+ 6 TB: 1.299,99 TL (fiyat değişmedi)

iCloud+ 12 TB: 2.499,99 TL (fiyat değişmedi)

Böylece küçük depolama paketlerinde ciddi artış yaşanırken, 6 TB ve 12 TB gibi yüksek depolama seçeneklerinde fiyatlar sabit kaldı.

iCloud+ ile neler yapılabiliyor?

Apple’ın gelişmiş bulut hizmeti olan iCloud+, yalnızca ek depolama alanı değil, aynı zamanda güvenlik ve gizlilik odaklı özellikler de sunuyor. Kullanıcıların yararlanabileceği başlıca avantajlar şunlar:

Ek depolama alanı: Fotoğraflar, videolar, belgeler ve yedeklemeler için daha fazla alan.

Fotoğraflar, videolar, belgeler ve yedeklemeler için daha fazla alan. Apple Özel Aktarma (Private Relay): İnternette daha güvenli ve gizli gezinti imkanı.

İnternette daha güvenli ve gizli gezinti imkanı. E-Postamı Gizle: Gerçek e-posta adresinizi paylaşmadan rastgele adresler oluşturabilme.

Gerçek e-posta adresinizi paylaşmadan rastgele adresler oluşturabilme. Özel e-posta alanı: Kendi alan adınızı kullanarak e-posta adresi oluşturma desteği.

Kendi alan adınızı kullanarak e-posta adresi oluşturma desteği. HomeKit Güvenli Video: Ev güvenlik kameraları için uçtan uca şifrelenmiş video kaydı.

Ev güvenlik kameraları için uçtan uca şifrelenmiş video kaydı. Aile paylaşımı: Satın alınan depolama alanını aile üyeleriyle paylaşabilme.

Apple, tüm kullanıcılarına ücretsiz 5 GB iCloud depolama alanı sunsa da, daha fazla alan ve bu gelişmiş özelliklerden yararlanmak isteyenlerin iCloud+ paketlerinden birini seçmesi gerekiyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 17 kılıfı sızdırıldı! FineWoven kılıflardaki aşınma sorunu tarih oluyor!

Peki sizce iCloud fiyatı artışı, kullanıcıların daha büyük depolama paketlerine yönelmesini mi sağlar, yoksa alternatif bulut çözümlerine ilgiyi mi artırır?