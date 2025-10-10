Stranger Things evreni, final sezonu öncesinde hayranlarını heyecanlandırıyor. Peki siz, İstanbul’un da içinde olduğu 14 şehirde düzenlenecek bu dev etkinliklere katılmayı düşünüyor musunuz? Stranger Things atmosferini gerçek dünyada deneyimlemek, dizinin hayranları için nasıl bir macera sunacak?

Stranger Things etkinliği İstanbul’a gelecek!

Stranger Things hayranları için tasarlanan CODE RED etkinlikleri, İstanbul dahil 14 farklı şehirde gerçekleşecek. Los Angeles, Paris, Tokyo, Toronto gibi büyük şehirlerde de düzenlenecek olan bu etkinlikler, dizinin kendine has atmosferini sokaklara taşıyacak. “Hawkins is taking over” mottosu ile dizi evreni adeta yeniden canlanıyor.

CODE RED! One last adventure is about to begin. From fan events to bike rides, Stranger Things is taking over: Lucca, Los Angeles, London, Berlin, Paris, Istanbul, Tokyo, São Paulo, Toronto, New York, and more. pic.twitter.com/OEuLkk2f3V — Netflix (@netflix) October 9, 2025



Etkinliklerde bisiklet turları, açık hava oyunları ve dizi temalı deneyim alanları yer alacak. Ayrıca, dizinin unutulmaz sahnelerini tekrar yaşamak isteyenler için Stranger Saturdays adıyla tekrar izleme geceleri düzenleniyor. Bu etkinlikler, hem nostaljik bir yolculuk hem de final sezonuna hazırlanmak için eşsiz bir fırsat sunuyor.

İstanbul’daki CODE RED alanları, diziden esinlenen dekorasyonlarla ziyaretçilere gerçek bir Hawkins deneyimi yaşatacak. Hayranlar, etkinlik boyunca dizi karakterleri ile interaktif fotoğraf alanlarında buluşabilecek ve çeşitli görevleri tamamlayarak özel ödüller kazanabilecek.

İlginizi Çekebilir: Enes Batur Youtube kanalını kapattı! Peki neden?

Final sezonun 26 Kasım’da yayınlanacak ilk dört bölümüyle başlayacak olması, CODE RED etkinliklerini daha da özel kılıyor. Netflix, dizinin hayranlarının bu tarihi deneyimi hem sosyal medya üzerinden hem de fiziksel olarak paylaşmasını teşvik ediyor. Etkinliklerde kullanılan interaktif teknolojiler ve artırılmış gerçeklik unsurları, diziyi sadece izlemekle kalmayıp, adeta içinde hissetmeyi sağlıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Stranger Things evreninin İstanbul’da hayata geçirilmiş bu deneyimi, dizinin fanları için nasıl bir anlam ifade ediyor? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!