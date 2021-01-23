Apple
Apple hisse senetleri kendi rekorunu kırdı!
Apple hisse seneti fiyatı, 139,85$ ile yeni bir gün içi rekoru kırdıktan sonra bugün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 139,07$’dan kapandı.
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Apple hisse senetleri bugün tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapandı
Yükselme, Apple’ın 2021 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin kazanç sonuçlarını raporlamasından yalnızca beş gün önce gerçekleşti. Birçok analist, güçlü iPhone 12 satışları ve bu çeyrekte Apple silikona sahip ilk üç Mac, 4. nesil iPad Air, HomePod mini, AirPods Max ve diğer birçok ürünün lansmanı sayesinde Apple’ın üç aylık gelirinin ilk kez 100 milyar doları aşacağını tahmin ediyor. Bunların yanında Apple Fitness+ da geçen ay piyasaya sürülmüştü ve Apple One sayesinde diğer hizmetlerle bir arada sunulabiliyordu.
Apple, dünyayı etkileyen ve hala devam eden salgın sırasında birçok müşteri evden çalıştığı, eğitim gördüğü ve başkalarıyla bağlantı kurduğu için finansal olarak başarılı oldu. Bu da özellikle yoğun miktarda iPad ve Mac satışlarına yol açtı. Aynı zamanda pandemi dolayısıyla insanlar sağlık takibi için Apple Watch‘a daha çok rağbet gösterdi ve bu satışları doğrudan etkiledi.
Apple’ın kazanç raporu Çarşamba günü saat 13:30’da açıklanacak. Ardından Apple’ın CEO’su Tim Cook ve CFO Luca Maestri ile 14:00’te bir konferans görüşmesi yapılacak. Apple’ın, 2020 mali yılının ilk çeyreğinde belirlenen şu anki 3 aylık gelir rekoru ise tam olarak 91,8 milyar dolar.
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Akıllı Telefonlar
Focos, iPhone 12 ProRAW desteğiyle güncellendi!
Focos, iPhone’da Portre Modu kullanılarak çekilen derinlik alanına sahip görüntüleri düzenlemek için gelişmiş araçlar sunan, iOS için popüler bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Uygulama, iPhone 12 Pro kullanıcıları için mevcut olan Apple ProRAW görüntü desteği de dahil olmak üzere bazı ilginç yeni özelliklerle güncellendi.
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Uygulamanın 2.4.1 sürümü hem RAW hem de Apple ProRAW formatları için destek ekliyor. RAW kelimesi fotoğrafçılıkta, fotoğrafa, makine tarafından hiçbir müdahalede bulunulmadığını ve fotoğrafın herhangi bir işleme tabi tutulmadığını anlatan bir terimdir. Yani bu formatta, fotoğraftaki gölgeler, ışıklar ve bunun gibi birçok ayrıntı daha fazla korunuyor. Focus artık RAW görüntülerini pozlama, sıcaklık ve ton haritasını tam olarak değiştirme seçenekleriyle düzenleyebiliyor.
Uygulamanın ana ekranı, fotoğraflarınızı bulmanızı kolaylaştırmak için yeniden tasarlandı ve artık Dosyalar uygulamasında, iCloud Drive’da veya diğer uyumlu uygulamalarda depolanan fotoğraflara göz atabileceğiniz dosya gezginine hızlı erişim sağlıyor. iPad’deki uygulama arayüzü de ayarlandı ve bu güncelleme ile bazı hatalar düzeltildi.
Focus 2.4.1 sürüm notları:
- Yeni tasarlanan ana sayfa ile, bokeh efekti düzenlemek için albümlerden fotoğraf seçmek daha kolay. Ek olarak, artık fotoğrafları doğrudan Dosyalar uygulamasından açabilirsiniz.
- RAW ve ProRAW formatları için destek eklendi. Artık poz/sıcaklık/ton haritasını kayıpsız olarak ayarlayabilir ve RAW görüntüleri düzenleme arayüzüne aktarmadan önce EXIF’i kontrol edebilirsiniz.
- Çoğu cihazda çıkış çözünürlüğü olarak maksimum 20M piksel desteği sağlandı.
- Yeni kaydırıcı kontrolü ile iPad için tasarlanmış gelişmiş düzenleme arayüzü.
- Silgi yama aracına döner ve ayrıca yeni bir “geri yükleme” fırçası getirir.
- iPad için sol elle düzenleme modu eklendi. Luis Maldonado için teşekkür ederiz.
- Ön plan bokeh sorunu, dalgalı çizgiler düzeltildi.
- Görüntüleri diğer uygulamalarla paylaştıktan sonra arayüzde oluşan takılma sorunu düzeltildi
Focos burada Portre Fotoğraflarını düzenlemenin ötesine geçiyor, çünkü uygulama aynı zamanda herhangi bir fotoğraf için yapay derinlik haritası oluşturmak adına AI kullanıyor. Eğer Portre Modu’nu kullanarak fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, bu uygulama kesinlikle denemeye değer.
Focus uygulaması, App Store’da ücretsiz olarak sunuluyor, ancak tüm özellikleri kullanmak adına ömür boyu lisans için 119,99 Türk Lirası talep ediyor.
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Apple
Yeni Apple MacBook Air daha da ince ve hafif olabilir
Geçen hafta Bloomberg tarafından Apple firmasının yeni bir tasarıma sahip olacak Apple MacBook Air bilgisayarı planı olduğu duyurulmuştu. Ancak diğer MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarının yanında bu bilgi biraz dikkatlerden kaçmıştı.
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Cihaz hakkında bugün Bloomberg tarafında Mark Gurman’dan gelen detaylara göre ise; yeni tasarım ile bilgisayar çok daha ince ve hafif olacak ve yeni nesil M1 çiplerini barındıracak. Aynı şekilde gelecek MacBook Pro için düşünülen MagSafe şarj sistemine sahip olacak. Şirketin yine bilgisayarın çerçevelerinde de küçültmeye giderek zaten nispeten ufak olan cihazı böylelikle daha da küçülteceği söyleniyor.
Gelen rapor bilgisayarın tam olarak ne kadar küçük, hafif ve ince olacağı hakkında net bir bilgi vermiyor. Ancak Bloomberg yeni cihazın mevcut olan MacBook Air için yükseltilmiş bir alternatif oluşturarak giriş seviyesi bir cihaz sunacağını söylüyor. Buna ek olarak Apple kasada yapacağı değişikliklerle Air ve Pro serilerini daha da ayırt edilir yapacağını da söyleyebiliriz. Çünkü, örneğin yeni çıkan ve şirketin M1 işlemcisini barındıran Apple MacBook Air bilgisayarı görünüş olarak MacBook Pro’ya oldukça benziyor.
Bloomberg’e göre yeni MacBook Air bu senenin sonları veya 2022 başları gibi piyasaya sürülebilir. Yani bu bilgisayarların, yükseltilmiş olup 14 veya 16inç ekran seçenekleriyle gelecek diğer MacBook Pro cihazlarından sonra gelmeleri muhtemel. Apple firması aynı zamanda bu senenin sonlarına doğru yeniden tasarlanmış bir iMac hepsi bir arada bilgisayarını ve Mac Pro serisine yeni eklentileri de kullanıcıya sunmayı planlıyor.
Apple
M1 Mac üzerinden Linux işletim sistemi çalıştırmak mümkün
Apple M1 çipli Mac bilgisayarları üzerinden macOS dışında işletim sistemleri de çalıştırmak mümkün. Ancak biraz uğraştırma gerektirebiliyor.
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AppleInsider tarafından aktarıldığına göre Corellium çalışanları Ubuntu Linux sistemini M1 çipine uyarladıklarını açıkladı. M1, 64-bit’lik bir ARM çipi olduğundan dolayı üretilen çözüm çok da basit değil ve denenmek istenmesi durumunda birkaç adım izlenmesi gerekiyor.
Apple işlemcileri, kendine has çoklu çekirdek yöneticilerine sahip olmalarından ötürü Linux sisteminin normalde desteklemediği teknolojilerin içinde yer alıyorlar. Dolayısıyla da Corellium’dakiler sadece ona özel bir kod aracı yapmakla kalmadılar. Cihaza yalnızca USB takmanın yanında başka alternatifler de bulmak zorunda kaldılar.
Süreç tekrar edilebilir olarak karşımıza çıkıyor ancak en az 16GB’lık bir USB sürücüsünün yanında; komut sıralarının ara yüzleriyle ve kurtarma modlarıyla kişinin daha önceden oldukça haşır neşir olmuş olmasını gerektiriyor. Yani Mac bilgisayarınıza özellikle de iş ve okul için oldukça ihtiyacınızın olduğu bir durumdaysanız, bu süreci denemeniz pek de önerilmiyor.
Bu gelişme M1 Mac cihazları üzerinden Linux sistemini ikinci bir işletim sistemi olarak kullanma hayalleriyle pek de aynı şey değil. Hatta diğer işletim sistemlerini kullanabilmek için Paralells gibi sanal araçların kullanılması daha uygun gibi. Yine de en azından x86 Mac bilgisayarlarının işletim sistemi seçeneklerini kısıtlamadıklarını da böylelikle görmüş oluyoruz.
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