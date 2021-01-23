Apple hisse senetleri kendi rekorunu kırdı!

Apple hisse seneti fiyatı, 139,85$ ile yeni bir gün içi rekoru kırdıktan sonra bugün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 139,07$’dan kapandı.

İlginizi çekebilir: Hangi Apple cihazları iOS 15 alacak, 6s’in fişi çekiliyor mu?

reklam

Apple hisse senetleri bugün tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapandı

Yükselme, Apple’ın 2021 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin kazanç sonuçlarını raporlamasından yalnızca beş gün önce gerçekleşti. Birçok analist, güçlü iPhone 12 satışları ve bu çeyrekte Apple silikona sahip ilk üç Mac, 4. nesil iPad Air, HomePod mini, AirPods Max ve diğer birçok ürünün lansmanı sayesinde Apple’ın üç aylık gelirinin ilk kez 100 milyar doları aşacağını tahmin ediyor. Bunların yanında Apple Fitness+ da geçen ay piyasaya sürülmüştü ve Apple One sayesinde diğer hizmetlerle bir arada sunulabiliyordu.

Apple, dünyayı etkileyen ve hala devam eden salgın sırasında birçok müşteri evden çalıştığı, eğitim gördüğü ve başkalarıyla bağlantı kurduğu için finansal olarak başarılı oldu. Bu da özellikle yoğun miktarda iPad ve Mac satışlarına yol açtı. Aynı zamanda pandemi dolayısıyla insanlar sağlık takibi için Apple Watch‘a daha çok rağbet gösterdi ve bu satışları doğrudan etkiledi.

Apple’ın kazanç raporu Çarşamba günü saat 13:30’da açıklanacak. Ardından Apple’ın CEO’su Tim Cook ve CFO Luca Maestri ile 14:00’te bir konferans görüşmesi yapılacak. Apple’ın, 2020 mali yılının ilk çeyreğinde belirlenen şu anki 3 aylık gelir rekoru ise tam olarak 91,8 milyar dolar.