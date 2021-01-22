Hangi Apple cihazları iOS 15 alacak, 6s’in fişi çekiliyor mu?

Bugün yayınlanan yeni bir raporda, Apple’ın iOS 15 ile birlikte desteği bırakmayı planladığı cihazlarla ilgili ayrıntılara yer verildi. Bilgiler, geçen yılın sonunda gördüğümüz raporlarla da eşleşerek, iPhone 6s, 6s Plus ve 1. nesil iPhone SE‘nin iOS 15 güncellemesi almayacağını öne sürdü.

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Bilgilerin doğrudan Apple’dan geldiğini öne süren raporda, önümüzdeki Haziran ayında iOS 15 beta‘yı barındıracak Apple cihazlarının ilk listesinden bahsediliyor.

Bu noktada Apple, A9 yongaya veya daha eski modellere sahip iPhone’lar için desteği bırakmayı planlıyor gibi görünüyor. Bu birçok kişi için üzücü bir durum gibi görünse de, iPhone 6s’in çıkış tarihine ve donanım özelliklerine bakıldığında kullanıcılar için fazlasıyla normal karşılanması gerekiyor.

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus, ilk olarak Eylül 2015‘te piyasaya sürüldü ve ardından ilk iPhone SE Mart 2016‘da piyasaya çıktı. Bu cihazlar oldukça popüler oldu ve Apple tarafından beş yıl boyunca yazılım güncellemesi aldı. Bu durum göz önüne alındığında Apple ve iPhone 6s aslında işini fazlasıyla yapmış gibi gözüküyor.

iOS 15 desteği almayacak iPhone’lar;

iPhone 6s

6s Plus

iPhone SE (2016)

Bilgiler, geçen Kasım ayında gördüğümüz raporları destekliyor. Ancak bu bilgilerin de ötesine geçen kaynak, iOS 15‘in bu cihazlarla da “muhtemelen kullanılamayacağını” söylüyor:

iPad mini 4

iPad Air 2

iPad 5

iOS/iPadOS 15 desteği alacak cihaz listesi;

2021 iPhone serisi

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

iPad için;