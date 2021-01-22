Apple
Hangi Apple cihazları iOS 15 alacak, 6s’in fişi çekiliyor mu?
Bugün yayınlanan yeni bir raporda, Apple’ın iOS 15 ile birlikte desteği bırakmayı planladığı cihazlarla ilgili ayrıntılara yer verildi. Bilgiler, geçen yılın sonunda gördüğümüz raporlarla da eşleşerek, iPhone 6s, 6s Plus ve 1. nesil iPhone SE‘nin iOS 15 güncellemesi almayacağını öne sürdü.
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Bilgilerin doğrudan Apple’dan geldiğini öne süren raporda, önümüzdeki Haziran ayında iOS 15 beta‘yı barındıracak Apple cihazlarının ilk listesinden bahsediliyor.
Bu noktada Apple, A9 yongaya veya daha eski modellere sahip iPhone’lar için desteği bırakmayı planlıyor gibi görünüyor. Bu birçok kişi için üzücü bir durum gibi görünse de, iPhone 6s’in çıkış tarihine ve donanım özelliklerine bakıldığında kullanıcılar için fazlasıyla normal karşılanması gerekiyor.
iPhone 6s ve iPhone 6s Plus, ilk olarak Eylül 2015‘te piyasaya sürüldü ve ardından ilk iPhone SE Mart 2016‘da piyasaya çıktı. Bu cihazlar oldukça popüler oldu ve Apple tarafından beş yıl boyunca yazılım güncellemesi aldı. Bu durum göz önüne alındığında Apple ve iPhone 6s aslında işini fazlasıyla yapmış gibi gözüküyor.
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iOS 15 desteği almayacak iPhone’lar;
- iPhone 6s
- 6s Plus
- iPhone SE (2016)
Bilgiler, geçen Kasım ayında gördüğümüz raporları destekliyor. Ancak bu bilgilerin de ötesine geçen kaynak, iOS 15‘in bu cihazlarla da “muhtemelen kullanılamayacağını” söylüyor:
- iPad mini 4
- iPad Air 2
- iPad 5
iOS/iPadOS 15 desteği alacak cihaz listesi;
- 2021 iPhone serisi
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (2. nesil)
- iPod touch (7. nesil)
iPad için;
- 2021 iPad serisi
- 12.9 inç iPad Pro
- 9.7, 10.5 ve 11 inç iPad Pro
- iPad Air 3
- iPad Air 4
- iPad 6/7/8
- iPad mini 5
Akıllı Telefonlar
iPhone SE Plus, 2021’in ikinci yarısında gelecek!
Apple, geçtiğimiz yıl yeni nesil iPhone SE‘yi piyasaya sürdü. Telefon, amiral gemisi A13 Bionic yonga seti ile satışa sunulmuştu. Cihazın boyutu küçük ve kamerası iPhone 11 serisinden geride kalsa da performans tarafında aynı sonuçları verdiği söylenebilir. Eksi tarafları ele alındığında sadece kompakt cihaz tercih eden kullanıcıların bu telefona yöneldiği gözlemlendi. Şimdi ise iPhone SE Plus isimli yeni bir modelin piyasaya sürüleceği ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı.
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iPhone SE Plus, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
iPhone SE Plus, @Aaple_lab‘ın sızdırdığı üzere iPhone 8 Plus boyutlarında olacak. Bu sızıntılarda ekran boyutunun 6.1 inç olmasına karşın TouchID‘nin hala ekranda bulunduğu belirtiliyor. Fiziksel parmak izinin home butonu ile cihazlarda bulunması bazı iPhone kullanıcıları tarafından aranan bir özellikti. Bu nedenle SE modellerinde fiziksel TouchID bulunması kullanıcılar açısından sevindirici bir haber. Cihazın arka tarafında 12 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Bu kamera, 6 portre ışık efektini, OIS’i ve akıllı HDR çekimi destekleyecek.
Yeni nesil iPhone SE Plus‘un en önemli özelliği ise şirketin amiral gemisi yonga seti olan A14 Bionic‘i kullanacak olması. IP67 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da önceki nesilde olduğu gibi bulunmaya devam edecek. Telefonun 499$ ve 699$ olmak üzere iki farklı modeli bulunacak. Ayrıca siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak. Cihaz, 2021 yılının 2. yarısında piyasaya sürülecek.
Apple
LG, iPhone için olan LCD üretimini durdurdu!
Yeni bir rapora göre, uzun süredir Apple tedarikçisi olan LG artık iPhone SE için LCD tedarik etmeyecek, ancak yine de iPhone 12 serisi için OLED panel üretmeye devam edecek.
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LG artık iPhone için LCD üretmeyecek
LG, önemli ekran üreticilerinden bir tanesi ve iPhone 12’de kullanılan OLED panellerin küçük bir bölümünün de tedarikçisi. Çarşamba sabahı yayınlanan yeni bir rapora göre, şirket artık iPhone SE için LCD yapmayacak ve bunun yerine LCD üretimini durdurduğu fabrikaları araç içi ekran üretmek için kullanacak.
Birçok kaynağa göre de iPhone’lar için LCD üretmek artık kârlı bir iş değil. Sonuç olarak, LG’nin 2020’nin üçüncü çeyreğinde iPhone için LCD ekran üretimini durdurduğu bildirilmişti. Dördüncü çeyreğin sonunda da LG tüm akıllı telefonlar için LCD üretimini durdurdu.
Apple, 2020 sonbaharında tüm iPhone serisini OLED‘e taşıdı ve iPhone SE‘yi o yıl LCD ile piyasaya sürülen tek yeni iPhone yaptı.
Apple, ekranları için birden fazla tedarikçi kullanıyor. Bunlardan en önemlisi olan Samsung, Apple’ın OLED ekranlarının çoğunu üretiyor, gerisini ise LG yapıyor. Şirket geçmişte üçüncü bir ekran üreticisi olan BOE’yi de kullanmayı denedi. Fakat tedarik zincirinden gelen raporlara göre BOE, Apple’ın beklediği OLED kalitesini karşılayamadı.
Çarşamba günü yayınlanan rapor, Apple’ın bundan sonra LCD paneller için Sharp ve JDI’a güveneceğini söylüyor.
Apple’ın ProMotion için “LTPO” ekranlara sahip bir sonraki iPhone’u 2021’de piyasaya sürmesi bekleniyor. LG’nin bu ekranları üretip üretmeyeceği veya Samsung ve BOE’nin “iPhone 13” ekranlarının tek tedarikçisi olup olmayacağı hala gizemini koruyor.
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Apple
Apple, bu yeni FaceID patentiyle maske sorununu çözmüş olabilir!
Apple, 2017 yılında tanıttığı iPhone X ile FaceID teknolojisini hayatlarımıza dahil etmişti. O günden bu yana Apple kullanıcıları tarafından severek kullanılan biyometrik kimlik doğrulama teknolojisi, belki de Covid-19 salgınıyla beraber ilk sorunlarını yaşamaya başlamıştı. Öyle ki, kullanıcılar FaceID’nin maske giyerken yüzlerini tanımamasından yakınmıştı. Her ne kadar, Amerikan elektronik devi çeşitli güncellemelerle bu sorunu çözmeye çalışsa da, bugüne kadar tam anlamıyla başarılı olamadı. Ancak, görünen o ki Apple’ın bu hafta aldığı bu yeni patent, gelecek iPhonelarda çok daha yetenekli bir FaceID ile bu sorunu kökünden çözebilir.
Evlerde geçirdiğimiz bu salgın günlerinde Netflix, Youtube gibi dijital platformlardan birşeyler izlemek veya EBA’da kullanmak için uygun fiyatlı bir tablet arıyorsanız, bu liste tam size göre!
Apple, bizi yüzümüzün ısısından tanıyacak
Apple, ilk olarak 2018 yılında başvurduğu kamera ile yüz ısısından kimlik doğrulama patenti dün itibariyle aldı. USPTO (ABD Patent ve Marka Ofisi)’daki bu patent raporuna göre, Amerikan teknoloji devinin bu yeni teknolojisi yüzdeki bazı özel bölgeleri ısı yardımıyla saptayacak ve kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirecek. Bilindiği üzere, günümüzde kullandığımız yüz tanıma teknolojilerinin böyle bir yeteneği yok. Güncel teknolojiler yüzümüz sadece görsel olarak tanıyorlar. Bunun normalde bir dezavantajı olmasa da, pandemi ile hayatlarımıza giren maske kullanımı güncel teknolojilerimizi oldukça kullanışsız kıldığı su götürmez bir gerçek. İşte tam bu noktada ısı üzerinden çalışan yeni FaceID teknolojisi devreye girecek gibi duruyor.
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Yeni FaceID teknolojisi işte böyle çalışıyor
Bu yeni FaceID teknolojisinin çalışma prensibi aslında çok basit. Ön kameranız, ilk olarak, yüzünüzdeki ısıdan yola çıkarak iki tane yüz haritası ortaya çıkaracak. Bu ısı haritalarından biri yüzünüzdeki bölgeleri (kaş, göz, kirpik, burun,ağız vb.) tanırken/tahmin ederken, diğeri de yüzünüzde bloklama yapan nesneleri (maske, atkı, bere, parmağınız vb.) saptayacak. En sonunda, oluşturulan bu iki harita karşılaştırılacak. Bu karşılaştırmada bakılacak etken ise yüzünüzün bölgelerinin ne oranda bloke edildiği. FaceID bu sonuca göre her karşılaştırmaya bir bloke edilme skoru (occlusion score) verecek. Bu skorda, sonunda, sizin telefonda nelere ulaşıp ulaşamayacağınızı belirleyen ana kimlik doğrulama faktörü olacak. Bu yeni teknolojinin hayatlarımıza ne zaman gireceği ise merak konusu…
Kaynak: PatentlyApple, USPTO
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 8 saat önce
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Yazan: market2020, 2 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 4 gün önce
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