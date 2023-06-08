Apple, iOS 17’de Hava Durumu uygulaması da dahil olmak üzere cihazlarında önyüklü olarak sunulan uygulamalarında bir dizi değişiklik yaptı. Güncellemeyle birlikte uygulamanın işlevselliğinde ve tasarımında bazı küçük değişiklikler yapıldı. İşte yeni iOS sürümü ile beraber Hava Durumu uygulamasında değişen her şey!

Hava Durumu Uygulaması Daha Fazla Bilgi Verecek!

En büyük güncelleme, 10 günlük hava tahmininde dünün hava durumunu görme seçeneği olmuş. iOS 16’da yalnızca mevcut günü ve sonraki 10 günü görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak iOS 17’de mevcut günü, sonraki 10 günü ve önceki günün hava durumunu görüntüleyebileceksiniz.

10 günlük tahminler artık her gün yağmur olasılığını gösterecek. Ayrıca bir günlük özet sekmesi de eklenmiş. Bu sayede hava tahminlerini ve diğer günlere göre karşılaştırmayı çok daha net bir şekilde görebileceksiniz.

Ana Hava Durumu arayüzü, mevcut konumunuzdaki hava durumu tahmini için büyük “Konumum” metni ve altında şehir ismi ile güncellenmiş. iOS 16’da sadece şehir yazıyordu ve bu da birden fazla kayıtlı şehir arasında gezinirken kafa karıştırıcı olabiliyordu.

Ayrıca hava durumu uygulamasında yer alan menülerin bazılarının yeri değiştirilmiş. Artık yağmur ve saatlik tahminler en önde gösterilecek. Haberler ve uyarılar uygulamada daha aşağıda gösteriliyor ve mevcut sıcaklığın o günkü tarihsel ortalamadan nasıl saptığını gösteren yeni bir “Ortalamalar” hava durumu modülünün eklendiğini görüyoruz.

Apple, ayın mevcut durumunu, bir sonraki dolunaya kadar geçecek süreyi, ayın batış ve doğuş saatlerini ve bir ay takvimini gösteren bir ay modülü de eklemiş. Ayrıca rüzgar hızı modülü, bir bakışta rüzgar hızı hakkında bilgi gösteren daha büyük bir boyuta sahip.

Günlük karşılaştırmalar özelliğine UV endeksi, nem, “Feels Like” endeksi ve görüş mesafesi dahil edilmiş durumda. Bununla birlikte rüzgar hızı, yağış, basınç ve mesafe için birim değiştirme seçenekleri sunulmuş.

Apple, Dark Sky verilerinin eklenmesinin ardından uygulamanın yanlış bilgi gösterdiğine ilişkin şikayetlere rağmen Hava Durumu uygulaması için kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmamış gibi görünüyor. Veri sağlayıcısı bu sürümde de Dark Sky olarak karşımıza çıkıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hava Durumu’nun yeni tasarımı sizce nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!