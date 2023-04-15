Apple Haziran ayında WWDC’de ilk AR/VR cihazı olan Apple Reality Pro’yu piyasaya sürecek, ayrıca geliştirilmekte olan başka AR ve VR cihazları da var, bunlardan biri Apple Glasses(Gözlük), ancak bu lansmandan önce birkaç yıl olacak.

Apple bir dizi farklı VR ve AR cihazı üzerinde çalışıyor, ilki Haziran ayında geliyor, 2024’te beklenen başka bir AR veya VR başlığı var ve ardından Apple Gözlük gibi daha küçük cihazlar birkaç yıl içinde piyasaya sürülecek.

Haber, Apple Analisti Ming-Chi Kuo’nun bu yeni Gözlükleri 2026 veya 2027’de bekleyebileceğimizi ortaya koyan yakın tarihli bir raporundan geliyor, yeni Gözlükler görünüşe göre Metalens teknolojisini kullanacak.

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Apple’ın metalens geliştirmesinin üç uzun vadeli stratejik hedefi var, birincisi mevcut plastik lenslere olan bağımlılığı azaltmak; ürün tasarımı ve satışı için metalensin teknolojik ve maliyet avantajlarından yararlanmak; ve en erken 2026 veya 2027’de seri üretime geçecek olan Apple Gözlüklerde (AR/MR kulaklıklarda değil) metalensin yaygın kullanımını kolaylaştırmak.

Gözlük tipi başa takılan görüntü cihazları metalenler için en önemli uygulamadır. Gözlük tipi başa takılan ekran cihazları başarıya ulaşırsa, metalens sevkiyatları patlayıcı bir büyüme yaşayabilir.

Apple’ın tüm bu yeni AR ve VR cihazları hakkında daha fazla ayrıntı öğrenmek için sabırsızlanıyoruz, bunlardan ilki Haziran ayındaki Dünya Çapında Geliştirici Konferansı’nda Apple Reality Pro olacak.