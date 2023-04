Vivo, Greater Noida’daki üretim yeteneklerini genişletmek için 1.100 crore Rs. yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, ülkeye sarsılmaz bağlılığının bir parçası olarak Hindistan’a yatırım yapmanın önemini kabul ettiğini vurguluyor. Şirket, amacın faaliyetlerinin çeşitli yönlerine hitap eden kapsamlı bir ekosistem oluşturmak olduğunu söyledi. Dün, firma Hindistan lansmanı öncesinde vivo X90 serisini piyasaya sürdü.

Önde gelen bir akıllı telefon üreticisi olan Vivo, Hindistan için 7.500 crore’luk aşamalı yatırım planını özetledi. 2022’de açıklanan phase-I yatırım planının bir parçası olarak, ₹2,400 crore zaten yatırım yapıldı ve 2023’ün sonuna kadar ek bir ₹1,100 crore’un yatırım yapılması bekleniyor.

Bu yatırım, Vivo’nun üretim kapasitesini genişletmeye yardımcı olacak ve hükümetin Hindistan’ı küresel bir ihracat merkezi haline getirme vizyonuyla uyumlu olacaktır.

Faz-I yatırımı, devlet makamlarından gerekli izinlere tabi olarak, yaklaşmakta olan fabrikanın 2024’ün başlarında faaliyete geçmesinin önünü de açacaktır. 169 dönüme yayılmış fabrikanın, tam olarak faaliyete geçtiğinde yılda 120 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Vivo, toplam maliyetin önemli bir yüzdesi olan yerel malzeme tedarikini artırarak “Atmanirbhar Bharat” (Kendine güvenen Hindistan) girişimini desteklemeye olan bağlılığını vurguluyor. Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak Vivo, üretim operasyonları aracılığıyla canlı ve güçlendirilmiş bir Hindistan’ın inşasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Vivo, Başbakan’ın “Make in India” girişimine olan bağlılığını sergileyerek Hindistan’da kendi üretim tesisini kurmada öncü olmuştur. Vivo ayrıca, akıllı telefon üretiminde yerli katma değeri teşvik eden Yüzey Montaj Teknolojisi (SMT) hatlarını tanıtan ikinci Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) oldu.

Aylık yaklaşık 5 milyon akıllı telefon kapasitesiyle Vivo’nun Hindistan’daki üretim tesisi, mevcut kapasitesini sürekli olarak pekiştiriyor ve kalite ve üretim verimliliğine kararlı bir şekilde odaklanıyor.

Vivo, Hindistan’da ekonomik büyüme ve kalkınmayı yönlendirmede ihracatın önemli rolünün farkındadır. Şirket, hükümetin elektronik üretimini ve akıllı telefon ihracatını teşvik etme çabalarını desteklemek için proaktif adımlar attı.

Vivo, 2022’de “Made in India” akıllı telefonlarının ilk sevkiyatlarını Tayland ve Suudi Arabistan’a yaparak Hindistan Hükümeti’ne sorumlu ve değerli bir ortak olma taahhüdünü sergiledi. Vivo, 2023’te 1 milyondan fazla “Made in India” akıllı telefon ihraç etmeyi ve Hindistan’ın küresel pazardaki konumuna katkıda bulunmayı hedefliyor.

