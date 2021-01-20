Apple, bu yeni FaceID patentiyle maske sorununu çözmüş olabilir!

Apple, 2017 yılında tanıttığı iPhone X ile FaceID teknolojisini hayatlarımıza dahil etmişti. O günden bu yana Apple kullanıcıları tarafından severek kullanılan biyometrik kimlik doğrulama teknolojisi, belki de Covid-19 salgınıyla beraber ilk sorunlarını yaşamaya başlamıştı. Öyle ki, kullanıcılar FaceID’nin maske giyerken yüzlerini tanımamasından yakınmıştı. Her ne kadar, Amerikan elektronik devi çeşitli güncellemelerle bu sorunu çözmeye çalışsa da, bugüne kadar tam anlamıyla başarılı olamadı. Ancak, görünen o ki Apple’ın bu hafta aldığı bu yeni patent, gelecek iPhonelarda çok daha yetenekli bir FaceID ile bu sorunu kökünden çözebilir.

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Apple, bizi yüzümüzün ısısından tanıyacak

Apple, ilk olarak 2018 yılında başvurduğu kamera ile yüz ısısından kimlik doğrulama patenti dün itibariyle aldı. USPTO (ABD Patent ve Marka Ofisi)’daki bu patent raporuna göre, Amerikan teknoloji devinin bu yeni teknolojisi yüzdeki bazı özel bölgeleri ısı yardımıyla saptayacak ve kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirecek. Bilindiği üzere, günümüzde kullandığımız yüz tanıma teknolojilerinin böyle bir yeteneği yok. Güncel teknolojiler yüzümüz sadece görsel olarak tanıyorlar. Bunun normalde bir dezavantajı olmasa da, pandemi ile hayatlarımıza giren maske kullanımı güncel teknolojilerimizi oldukça kullanışsız kıldığı su götürmez bir gerçek. İşte tam bu noktada ısı üzerinden çalışan yeni FaceID teknolojisi devreye girecek gibi duruyor.

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Yeni FaceID teknolojisi işte böyle çalışıyor

Bu yeni FaceID teknolojisinin çalışma prensibi aslında çok basit. Ön kameranız, ilk olarak, yüzünüzdeki ısıdan yola çıkarak iki tane yüz haritası ortaya çıkaracak. Bu ısı haritalarından biri yüzünüzdeki bölgeleri (kaş, göz, kirpik, burun,ağız vb.) tanırken/tahmin ederken, diğeri de yüzünüzde bloklama yapan nesneleri (maske, atkı, bere, parmağınız vb.) saptayacak. En sonunda, oluşturulan bu iki harita karşılaştırılacak. Bu karşılaştırmada bakılacak etken ise yüzünüzün bölgelerinin ne oranda bloke edildiği. FaceID bu sonuca göre her karşılaştırmaya bir bloke edilme skoru (occlusion score) verecek. Bu skorda, sonunda, sizin telefonda nelere ulaşıp ulaşamayacağınızı belirleyen ana kimlik doğrulama faktörü olacak. Bu yeni teknolojinin hayatlarımıza ne zaman gireceği ise merak konusu…

Kaynak: PatentlyApple, USPTO