Apple, Facebook’taki ‘Apple %30 komisyon alıyor’ yazısını engelledi

Apple ile uygulama geliştiricileri arasında yaşanan komisyon savaşlarına Facebook da katıldı. Kullanıcılara uygulama içi satın alımlarda “Apple, bu ödemeden %30 komisyon alıyor” yazılı bir bilgilendirme mesajı gösteren Facebook, görünüşe göre Apple’ın engeline takılmış durumda.

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Son bir aydır Apple ile geliştiriciler arasında yılan hikayesine dönen bir komisyon krizi yaşanıyor. En son Fortnite ile yaşanan kriz, Apple’ın Epic Games’in geliştirici hesabını silerek son noktayı koymasıyla sonuçlanmıştı. Şimdi ise bu savaşın yeni kahramanı Facebook oldu.

Facebook, yurt dışında kullanıma sunduğu yeni bir güncelleme sayesinde kullanıcıların direkt olarak uygulama içerisinden bilet alabilmelerine olanak sağlamaya başladı. Ancak şirket, bununla da yetinmeyip bilet satın almak isteyen kullanıcılara ödeme ekranında “Apple, bu ödemeden %30 komisyon alıyor.” yazılı bir bilgilendirme gösteriyordu.

Tam bu noktada Apple ise devreye girip Facebook’un bu tutumundan dolayı App Store kurallarını ihlal ettiğini öne sürerek bu güncellemeyi engelledi. Apple’a göre geliştiricilerin, kullanıcının işine yaramayacak bilgileri uygulamaya eklemesi yasak. İşte bundan dolayı Facebook’un bu bilgilendirme mesajını içeren güncellemesi Apple’ın engeline takıldı, sonrasında ise bu ibare kaldırılarak uygulama yeniden güncellendi.

Ayrıca Facebook, konuyla alakalı yaptığı açıklamada; “İnsanların küçük işletmeler için harcadıkları paranın gerçekte nereye gittiğini anlamalarına her zamankinden daha fazla yardımcı olmalıyız. Maalesef Apple, %30 vergileriyle ilgili şeffaflık bildirimimizi reddetti, ancak bu bilgileri uygulama içinde kullanıma sunmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anlaşıldığı üzere Apple, katı kurallarını uygulamak ve 1 nebze de olsa geri adım atmamak konusunda oldukça kararlı. Uzun vadede bu kararlılığı nelere mal olur, nelere mal olmaz hep birlikte göreceğiz.