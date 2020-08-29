Apple, Epic Games geliştirici hesabını kapattı!

Fortnite Mobile’dan dolayı başlayan Apple ve Epic Games gerilimi, yaşanan son gelişme ile birlikte bambaşka bir boyuta taşındı. Epic Games’in App Store geliştirici hesabı tamamen kapatılırken, uygulama marketinde yer alan bütün oyunları da silindi!

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Apple dediğini yaptı, Epic Games’i App Store’dan çıkardı!

13 Ağustos’tan beri yaşanan gerilim, Fortnite Mobile’a gelen ödeme sistemi güncellemesinden dolayı kaynaklanıyor. App Store’un uygulama içi satın alma sistemine alternatif bir ödeme yöntemi geliştiren Epic, bu yeniliği Ağustos başında kullanıcılara sundu. Ancak ilgili güncellemenin yayınlanmasından yalnızca birkaç saat sonra popüler oyun Apple tarafından uygulama marketinden kaldırıldı. Bunun üzerine Epic Games sert bir açıklama yayınlayarak Apple’ı dava ettiklerini duyurmuştu.

Son olarak Apple, Epic Games’e istenen değişiklikleri yapması ve davayı geri çekmesi için 14 gün süre vermişti. Dün sona eren süreçte herhangi bir olumlu gelişme gerçekleşmedi ve Epic Games’in App Store geliştirici hesabı resmen kapatıldı. Böylece Fortnite dışında Battle Breakers ve Infinity Blade Stickers gibi diğer Epic Games oyunları da uygulama marketinden kaldırıldı.

Apple’ın yaptığı açıklamada sürecin bu şekilde sona ermesinden dolayı duyulan üzüntü dile getirildi. Epic Games ile uzun süredir başarılı bir iş ortaklığı sürdürdüklerini belirten Apple, “Epic Games, mahkemenin verdiği tavsiyelere rağmen App Store’un kurallarını ihlal etmeyi sürdürdü. Bizimle anlaşmak yerine maalesef geliştirici sözleşmesine aykırı Fortnite güncellemelerini tekrar tekrar gönderdiler. Epic Games ile gelecekte yeniden çalışabileceğimizi umuyoruz ama maalesef bu mevcut şartlarda mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Epic’in sahibi olduğu Unreal Engine oyun motoru ile misilleme yapabileceği düşünülüyordu. Ancak bu ihtimal, mahkemenin aldığı ara karar ile ortadan kalkmış gibi görünüyor. Epic Games’in yaptığı başvuru karşısında Apple’ı haklı bulan yargıç, Unreal Engine’e erişimin engellenemeyeceğine hükmetmişti. Yine de davada kesin karar yıl sonuna doğru alınacağı için Epic Games’in karşı hamle yapabileceği belirtiliyor.