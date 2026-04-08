Teknoloji dünyasında uzun yıllardır konuşulan ancak bir türlü resmiyete kavuşmayan katlanabilir Apple cihazları hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şirketin ilk katlanabilir telefonu olması beklenen modelin üretim sürecinde beklenmedik pürüzler çıktığı iddia edildi. Görünen o ki, ekran ve menteşe tarafındaki zorluklar şirketin üretim planlarını ciddi şekilde etkiliyor. Peki, bu teknik engeller iPhone Fold modelini tam olarak ne kadar geciktirecek?

Üretim sürecinde iPhone Fold planları aksıyor

Nikkei tarafından paylaşılan son raporlara göre iPhone Fold, erken test aşamasındaki mühendislik testleri sırasında beklenenden daha fazla sorunla karşılaştı. Bu testler, tamamen yeni bir cihaz tasarımının dayanıklılığını ve seri üretime uygunluğunu belirleyen en kritik adımlardan biri olarak biliniyor. Apple tedarikçilerine üretimin gecikebileceğine dair bildirimlerin gitmeye başladığı söyleniyor.

Ürünün şu anda mühendislik doğrulama testinin (EVT) ortasında olduğu belirtiliyor. Bu aşama, altı adımdan oluşan donanım kontrol sürecinin dördüncü basamağıdır. Yeni nesil bir katlanabilir ekran teknolojisinin ve hassas menteşe mekanizmasının hatasız çalışması gerektiği için, cihazın bir sonraki adıma geçmesi şimdilik durdurulmuş gibi görünüyor. Nisan ve mayıs aylarının bu tasarım hatalarının giderilmesi için oldukça kritik olduğu vurgulanıyor.

İlk sevkiyat 2027 yılına sarkabilir

Normal şartlarda Apple, ilk katlanabilir cihazı olan iPhone Fold modelini 2026 yılının sonbahar aylarında tanıtmayı planlıyordu. Firmanın başlangıçta 7 ila 8 milyon adet üretmeyi hedeflediği ve böylece premium segmente güçlü bir giriş yapacağı iddia ediliyordu. Fakat mevcut tasarımların teknik sorunları aşmaya yetmemesi, cihazın çıkış takvimini doğrudan 2027 yılına kaydırabilir.

Katlanabilir telefon pazarında rakiplerin 2019’dan beri varlık gösterdiğini düşünürsek, pazara geç girmek marka açısından ufak bir dezavantaj yaratabilir. Ancak şirket, kullanıcı karşısına kronik ekran sorunları olan bir ürünle çıkmaktansa kusursuz çalışan bir iPhone Fold sunmayı tercih ediyor diyebiliriz. Uzun ömürlü ve sağlam bir cihaz isteyen kullanıcılar için bu zorunlu bekleyiş aslında çok daha sorunsuz bir kullanım deneyimi anlamına geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple'ın katlanabilir telefon pazarına geç girmesi marka için bir dezavantaj yaratır mı?