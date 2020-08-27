Apple
Facebook, iOS 14’ün yeni takip engelleme özelliğinden rahatsız!
Facebook, Apple’ın iOS 14′te yapacağı gizlilik ve kullanıcı takibi noktasındaki değişikliklerle alakalı yayınladığı raporda endişelerini dile getirdi. Şirket, aynı zamanda reklamverenleri de iOS 14′ten nasıl etkilenecekleri hakkında uyarıyor.
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Facebook yayınladığı blog yazısında, kullanıcıları takip edebilmelerini sağlayan IDFA özelliğinin kullanıcı tercihine bırakılmasından rahatsız olduğunu ifade etti. IDFA, reklamverenlerin iPhone kullanıcılarını farklı uygulamalarda ve sitelerde takip edip özelleştirilmiş reklamlar sunabilmesini sağlayan bir özellik; ancak Apple iOS 14 güncellemesinde bu özelliği tamamen kullanıcı tercihine bırakacak, yani bunu kapattığınızda artık hiçbir uygulama sizi takip edemeyecek. Facebook ise bundan dolayı reklam gelirlerinde düşüş olacağını öngörmüş olacak ki, Apple’ın bu politikasını eleştiriyor.
Facebook, iOS 14’ün yeni gizlilik özelliğinden rahatsız
Sosyal medya devi, Apple’ın bu politikasındaki değişiklikleri nedeniyle artık iOS 14 cihazlarda kendi uygulamaları aracılığıyla IDFA toplamayacağını söyledi. Aynı zamanda şirket, bunu yapmak istemediğini ancak Apple’ın geliştiricileri ve reklamverenleri iOS 14’te bunu yapmaya zorladığını ifade etti. Ayrıca Facebook, sahibi olduğu Audience Network isimli reklam platformu üzerinde de bu durumun büyük etkileri olacağından endişe ediyor.
“Hedef Kitle Ağı kullanan geliştiriciler ve yayıncılar için, iOS 14’te kişisel reklamlar sunmamız sınırlanacaktır. Sonuç olarak, bazı iOS 14 kullanıcıları Audience Network’ten herhangi bir reklam görmeyebilir, bazıları ise bizden reklam görmeye devam edebilir, ancak bunlar daha az alakalı olacaktır. Reklamverenlerin kampanyalarını doğru şekilde hedefleme ve ölçme becerilerinin azalması nedeniyle, uygulama geliştiricileri ve yayıncıları, Kitle Ağı’nda ve muhtemelen iOS’taki diğer reklam ağlarında daha düşük BGBM’ler beklemelidir.”
Aslında Facebook’un burada endişesi sadece kendi reklamcılık işleri değil; şirket, bu sisteme dahil olup iş yapmaya çalışan diğer işletmeler için de endişesini ortaya koyuyor. Şu ana kadar yapılan testlerde Facebook, mobil reklamcılıkta kullanıcılar için kişiselleştirilmiş reklam göstermeyi durdurduğunda gelirlerinin %50 düştüğünü ifade etti. Bu oran Facebook’u yıkmıyor, ancak ayakta kalmasını da oldukça zorlaştıracak gibi görünüyor.
“Uygulama reklamcılığına büyük bağımlılığı nedeniyle bu değişikliklerin Audience Network’ü orantısız bir şekilde etkilemesini bekliyoruz. iOS 14’teki tüm reklam ağları gibi, reklamverenlerin, kampanyalarını Hedef Kitle Ağı’nda doğru şekilde hedefleme ve ölçme becerisi etkilenecek. Bunun sonucunda yayıncılar, Hedef Kitle Ağı’nda etkin bir şekilde para kazanma ihtimallerinin azalmasını beklemelidir. Sonuç olarak tüm çabalarımıza rağmen, Apple’ın güncellemeleri Audience Network’ü iOS 14’te o kadar etkisiz hale getirebilir ki, bunu iOS 14’te sunmamız mantıklı olmayabilir.”
Facebook ileriye dönük olarak, bu güncellemelerin geliştirici ekosistemi üzerinde geniş kapsamlı bir etkiye sahip olması nedeniyle sektör danışmanlığının platform politikalarındaki değişiklikler için kritik önem taşıdığına inandığını da ekledi.
Akıllı Telefonlar
Apple, bazı iPhone modellerini satıştan kaldıracak!
Apple, Ekim ayında yapacağı sanal lansman ile iPhone 12 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Tanıtılacak yeni telefonlar teknoloji takipçileri tarafından merakla beklenirken, serinin güncelliğini yitiren bazı modelleri de eş zamanlı olarak satıştan kaldırılacak!
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Apple, yeni iPhone serisi için raflarını boşaltıyor!
Twitter’da yayın yapan iAppleTimes hesabının paylaştığı bilgiye göre, Apple’ın yeni ürün lansmanından sonra bazı eski iPhone modellerinin satışına son verilecek. Apple Store’dan kaldırılacağı belirtilen modellerin arasında iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro ve iPhone XR yer alıyor. Serinin diğer modeli olan iPhone 11’in satışına ise yaklaşık %20 oranında fiyat indirimi yapılarak devam edileceği söyleniyor.
Apple’ın aldığı karar, geçmişteki benzer gelişmelere bakılırsa pek de şaşırtıcı görünmüyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl iPhone 11 serisi tanıtıldıktan sonra iPhone XS ve XS Max modellerinin satışına son verilmişti. Dolayısıyla güncelliğini yitiren modellerin raftan indirilmesi yeni bir durum değil. Öte yandan Apple, uygun fiyatlı cihaz hedefinden dolayı iPhone SE (2020)’yi kısa vadede satıştan kaldırmayı düşünmüyor.
Ekim ayında duyurulacak olan iPhone 12 serisi, dört farklı model ile şirket tarihinin en kalabalık ürün grubunu oluşturacak. iPhone 12 temel versiyon olmayı sürdürürken, daha büyük ekran arayanlar iPhone 12 Max sürümünü tercih edecek. iPhone 12 Pro ve Pro Max modelleri ise dörtlü kamera performansıyla ön plana çıkacak. Ayrıca bu modellere 2021 yılında daha uygun fiyatlı bir 4G versiyonun daha katılacağı iddia ediliyor. Son olarak yeni iPhone modellerinin versiyonlarına göre 699 dolar ve 1.099 dolar arasında fiyatlandırılmasının beklendiğini belirtelim.
Apple
Apple, dünyanın ilk su üzerinde duran mağazasını açıyor
Apple, dünyada emsali görülmemiş bir mağaza tasarımıyla yakında karşımıza çıkacak. Singapur’da açılacak olan bu mağazayı eşsiz kılan en önemli detay ise, tamamıyla su yatağına inşa edilmiş olması.
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Apple, su üzerinde duran ilk mağazasını açıyor
Teknoloji devi Apple’ın yakın zamanda açmayı planladığı yeni Apple Store ile ilgili detaylar belli oldu. Yalnız bu seferki mağaza, Apple’ın alışılageldik mağaza tasarımlarından daha farklı olacak; zira şirketin Singapur’da açacağı yeni mağaza tamamen su üzerinde duruyor olması ile, mimari bakımından kendisini hem kardeşlerinden hem de farklı perakende mağazalarından ayırıyor.
Apple’ın bugüne kadar açtığı mağazalar hep cam fanus şeklindeydi. Şimdilerde ise şirketin, Singapur’un dünyaca ünlü Marina Bay Sands bölgesinde açmaya hazırlandığı yeni mağazasında tercih ettiği mimari, hem kendisi için hem de müşterileri için bir ilk olacak.
Peki Singapur’daki müşteriler su üzerinde duran bu mağazaya nasıl erişecek? Apple’ın yetkililerinden bir kişi işte bu soruya cevap olarak, mağazanın karayla olan bağlantısının tahtadan yapılan kaldırım benzeri bir yolla sağlandığını ve müşterilerin bu yolu kullanarak mağazaya girebileceğini ifade etti.
Yetkili, açıklamasının devamında; “Apple Marina Bay Sands yakında, su üzerinden duran dünyadaki ilk Apple mağazası olarak Singapur’a geliyor. Dünyanın dört bir yanındaki her mağazada olduğu gibi Marina Bay Sands’deki mağaza da, Apple’ın en iyilerini müşterilerimize sunacak.” ifadelerini kullandı.
Ayrıca dış tarafında suyu yansıtabilen cam panellerle kaplı bu mağaza, gece vakti olduğunda ise Singapur festivallerinin vazgeçilmezi olan muhteşem renklerle göz kamaştıracak. Mağazanın açılacağı tam tarihin belli olmadığını da belirtelim.
Apple
Apple, WordPress güncellemelerini de engelledi!
Fortnite Mobile’ın geçtiğimiz günlerde App Store’dan kaldırılması, Apple’a yönelik ciddi suçlamaların yöneltilmesine neden oluyor. Son olarak dünyanın en büyük içerik yönetim sistemlerinden WordPress iOS uygulamasına verilen güncellemelerin de kasıtlı olarak yayınlanmadığı ortaya çıktı!
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WordPress kurucusu: Apple bizden de komisyon istiyor!
WordPress platformunun kurucuları arasında yer alan Matt Mullenweg, Cuma günü Twitter’da yayınladığı bir tweet ile bu durumu gündeme getirdi. Mullenweg’e göre, WordPress’in App Store uygulaması için planlanan hata güncellemesi Apple tarafından engellendi. Durumun nedeni ise .com alan adı satışı için uygulama içi satın alma yerine Automattic firmasına yönlendirme yapılması şeklinde belirtildi. Ancak bu işlemin isteğe bağlı olması ve farklı bir firma tarafından yapılması, işleri ilginç bir duruma getiriyor.
Heads up on why @WordPressiOS updates have been absent… we were locked by App Store. To be able to ship updates and bug fixes again we had to commit to support in-app purchases for .com plans. I know why this is problematic, open to suggestions. Allow others IAP? New name?
— Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020
Popüler platformun tercihi ise işleri daha fazla uzatmadan Apple ile uzlaşmak olmuş. The Verge’e açıklama yapan Matt Mullenweg, WordPress tarafından sunulan ücretli servisleri uygulamaya entegre ederek “uygulama içi satın alma” seçeneği ekleyeceklerini belirtti. Durdurulan güncellemenin ise bu işlemin 30 gün içerisinde gerçekleşmesi şartıyla yayınlandığı ifade ediliyor. Yani Apple, kâr amacı gütmemesine karşın WordPress’in önerdiği servislerden de %30 oranında ücret kesintisi gerçekleştirecek.
WordPress’in böyle bir engellemeye maruz kalması, içerik üreticisi kullanıcılar tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü bilindiği üzere WordPress, sunduğu içerik yönetimi sistemini tamamen ücretsiz bir şekilde paylaşıyor. Tema ve eklenti gibi ücretli hizmetler ise platform dışından temin ediliyor. Apple’ın bu hamlesi ise Epic Games olayından sonra App Store’daki popüler uygulamaların geniş kapsamlı olarak denetlenmeye başladığı şeklinde yorumlanıyor.