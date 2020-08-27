Facebook, iOS 14’ün yeni takip engelleme özelliğinden rahatsız!

Facebook, Apple’ın iOS 14′te yapacağı gizlilik ve kullanıcı takibi noktasındaki değişikliklerle alakalı yayınladığı raporda endişelerini dile getirdi. Şirket, aynı zamanda reklamverenleri de iOS 14′ten nasıl etkilenecekleri hakkında uyarıyor.

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Facebook yayınladığı blog yazısında, kullanıcıları takip edebilmelerini sağlayan IDFA özelliğinin kullanıcı tercihine bırakılmasından rahatsız olduğunu ifade etti. IDFA, reklamverenlerin iPhone kullanıcılarını farklı uygulamalarda ve sitelerde takip edip özelleştirilmiş reklamlar sunabilmesini sağlayan bir özellik; ancak Apple iOS 14 güncellemesinde bu özelliği tamamen kullanıcı tercihine bırakacak, yani bunu kapattığınızda artık hiçbir uygulama sizi takip edemeyecek. Facebook ise bundan dolayı reklam gelirlerinde düşüş olacağını öngörmüş olacak ki, Apple’ın bu politikasını eleştiriyor.

Facebook, iOS 14’ün yeni gizlilik özelliğinden rahatsız

Sosyal medya devi, Apple’ın bu politikasındaki değişiklikleri nedeniyle artık iOS 14 cihazlarda kendi uygulamaları aracılığıyla IDFA toplamayacağını söyledi. Aynı zamanda şirket, bunu yapmak istemediğini ancak Apple’ın geliştiricileri ve reklamverenleri iOS 14’te bunu yapmaya zorladığını ifade etti. Ayrıca Facebook, sahibi olduğu Audience Network isimli reklam platformu üzerinde de bu durumun büyük etkileri olacağından endişe ediyor.

“Hedef Kitle Ağı kullanan geliştiriciler ve yayıncılar için, iOS 14’te kişisel reklamlar sunmamız sınırlanacaktır. Sonuç olarak, bazı iOS 14 kullanıcıları Audience Network’ten herhangi bir reklam görmeyebilir, bazıları ise bizden reklam görmeye devam edebilir, ancak bunlar daha az alakalı olacaktır. Reklamverenlerin kampanyalarını doğru şekilde hedefleme ve ölçme becerilerinin azalması nedeniyle, uygulama geliştiricileri ve yayıncıları, Kitle Ağı’nda ve muhtemelen iOS’taki diğer reklam ağlarında daha düşük BGBM’ler beklemelidir.”

Aslında Facebook’un burada endişesi sadece kendi reklamcılık işleri değil; şirket, bu sisteme dahil olup iş yapmaya çalışan diğer işletmeler için de endişesini ortaya koyuyor. Şu ana kadar yapılan testlerde Facebook, mobil reklamcılıkta kullanıcılar için kişiselleştirilmiş reklam göstermeyi durdurduğunda gelirlerinin %50 düştüğünü ifade etti. Bu oran Facebook’u yıkmıyor, ancak ayakta kalmasını da oldukça zorlaştıracak gibi görünüyor.

“Uygulama reklamcılığına büyük bağımlılığı nedeniyle bu değişikliklerin Audience Network’ü orantısız bir şekilde etkilemesini bekliyoruz. iOS 14’teki tüm reklam ağları gibi, reklamverenlerin, kampanyalarını Hedef Kitle Ağı’nda doğru şekilde hedefleme ve ölçme becerisi etkilenecek. Bunun sonucunda yayıncılar, Hedef Kitle Ağı’nda etkin bir şekilde para kazanma ihtimallerinin azalmasını beklemelidir. Sonuç olarak tüm çabalarımıza rağmen, Apple’ın güncellemeleri Audience Network’ü iOS 14’te o kadar etkisiz hale getirebilir ki, bunu iOS 14’te sunmamız mantıklı olmayabilir.”

Facebook ileriye dönük olarak, bu güncellemelerin geliştirici ekosistemi üzerinde geniş kapsamlı bir etkiye sahip olması nedeniyle sektör danışmanlığının platform politikalarındaki değişiklikler için kritik önem taşıdığına inandığını da ekledi.