Apple’ın iPhone 17 serisi henüz raflardaki yerini almamışken, teknoloji dünyasının gözü şimdiden 2026 yılına çevrildi. Sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla iPhone 18 Pro modelleri hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı. Gelecek nesil cihazların özellikle ekran teknolojisinde önemli değişikliklere ev sahipliği yapması bekleniyor. Peki, sızdırılan bu yeni iPhone 18 Pro özellikleri kullanıcılara neler vadediyor?

iPhone 18 Pro ile ekran altı Face ID dönemi başlayabilir

Çinli sosyal medya platformundaki paylaşıma göre, Apple’ın 2026 yılında tanıtacağı Pro serisi, boyut stratejisinde istikrarı koruyacak gibi görünüyor. Kaynaklar, iPhone 18 Pro modelinin 6.3 inç, iPhone 18 Pro Max modelinin ise 6.9 inç ekran boyutlarına sahip olacağını belirtiyor. Bu boyutlar, iPhone 17 serisi için beklenen ölçülerle birebir örtüşüyor.

Sızıntının en heyecan verici kısmı ise biyometrik güvenlik teknolojisinde yatıyor. Uzun süredir Apple ekosisteminde konuşulan bir devrim niteliğindeki özellik, sonunda bu seriyle gerçek olabilir. İddialara göre her iki Pro modeli de ekran altına gizlenmiş Face ID teknolojisine sahip olacak. Bu gelişme, ekran üzerindeki çentik veya ada yapısının tamamen değişebileceği anlamına geliyor.

Geçtiğimiz ay The Information tarafından yayınlanan raporlar da bu iddiaları destekler nitelikteydi. İlgili rapora göre, ekran altı Face ID teknolojisine geçilmesi durumunda, ön kamera ekranın sol üst köşesine taşınabilir. Böylece mevcut hap şeklindeki ekran kesintisi ortadan kalkabilir. Ancak Dinamik Ada işlevselliğinin, sensörler gizlense bile yazılımsal olarak devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Standart modeller ve iPhone Air detayları

Sızıntı kaynağı sadece tepe modellerle sınırlı kalmayarak, serinin diğer üyeleri hakkında da bilgiler veriyor. Standart iPhone 18 modelinin 6.3 inç, iPhone Air modelinin ikinci neslinin ise 6.5 inç ekranla gelmesi bekleniyor. Bu modellerin, Pro versiyonların aksine mevcut Dinamik Ada tasarımını koruyacağı ifade ediliyor.

Apple’ın iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerini geleneksel olarak Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Ancak sızıntılar, standart modeller ve yeni iPhone Air versiyonunun piyasaya sürülmesi için Mart 2027 tarihine işaret ediyor. Digital Chat Station hesabının geçmişteki isabetli sızıntıları göz önüne alındığında, bu bilgilerin doğruluk payı yüksek olabilir; ancak nihai tasarımın değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

