Apple’ın yakında bir donanım abonelik hizmetini duyurması bekleniyor.

Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın AppleOne paketleriyle entegre olacak “bu yeni hizmeti aktif olarak test ettiğini” iddia ediyor. Bu yıl veya gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Gurman, şirketin “lansman gününün karmaşıklığını azaltmak” istediği için donanım abonelik hizmetinin son iPhone etkinliğinde piyasaya sürülmediğini söyledi. Lansman sırasında iPhone 14’ü almanın yeni bir yolunu tanıtmak tüketicilerin kafasını karıştırabilir.

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Donanım abonelik hizmeti, bu yılın başlarında Bloomberg tarafından bildirildi. Hizmet, müşterilerin aylık bir ücret ödemesine ve abonelik süresi boyunca Apple cihazlarını kullanmasına izin verecek. Aylık ücret, cihazın 12, 24 veya 36 aya bölünmüş fiyatı olmayacağından, tipik taksit planlarından farklıdır.

Apple’ın önümüzdeki ay iPad ve Mac için bir etkinlik düzenleyeceği söylentileriyle, Apple’ın yaklaşan tatil sezonu için satışları çekmek için donanım abonelik hizmetini açıklamasının tam zamanı olabilir.

Kaynak: Bloomberg, 9to5Mac