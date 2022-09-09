Apple, bu Çarşamba iPhone 14 ve iPhone 14 Pro‘yu piyasaya sürdü. Artık cihaz 2022’nin güçlü telefonları arasına katılarak Android akıllı telefonlarla karşılaştırmayı kaçınılmaz kılıyor.

The Verge web sitesi, Apple’ın yeni telefonlarını OnePlus 10T, Samsung Galaxy S22 Ultra ve Google Pixel 6 Pro ile karşılaştırdı. Bunlar şu anda kullanıcılar arasında en popüler birinci sınıf Android cihazlardır.

İlk bakacağımız kriter fiyat olacak. iPhone 14 ve iPhone 14 Pro sırasıyla 799 Dolar ve Dolar’dan başlarken, OnePlus 10T lansmanda 649 Dolar başlangıç fiyatına sahip.

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Google Pixel 6 Pro, ikisi arasında 899 dolardan gelirken, Galaxy S22 Ultra 1.199 dolardan satışa sunuluyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde vergilerin daha sonra eklendiğini ve Android cihazların değerinin iPhone’lardan daha hızlı düşme eğiliminde olduğunu hatırlamakta fayda var.

İşlemci ve işletim sistemi

Bir diğer nokta ise işlemci. iPhone 14, A15 Bionic’e sahipken Plus modeli A16 Bionic’i kullanıyor. OnePlus 10T ve Galaxy S22 Ultra, Qualcomm’un en güçlü çözümleri olan sırasıyla Snapdragon 8 Plus Gen 1 ve Snapdragon 8 Gen 1’e sahiptir. Pixel 6 Pro, Google’ın kendisi tarafından yapılan Tensor Chip’e sahiptir.

İşletim sistemi söz konusu olduğunda yeni iPhone’lar iOS 16 ile geliyor. Pixel 6 Pro hariç tüm Android’ler Android 12’ye sahip. Google’ın telefonu zaten en güncel işletim sistemi olan Android 13’ü kullanıyor. Ekranların boyutları farklı. 6.1 ve 6.9 inç arasında değişiyor.

Ve kameralar

iPhone 14, 12 megapiksellik bir ana kameraya ve 12 megapiksellik ultra geniş açılı bir kameraya sahip olup, rakiplerle savaşmak için son hamlesini yaptı.

OnePlus 48 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş kamera ve 12 megapiksel telefoto kamera sunuyor. Ön tarafta, aynı 12 megapiksel. Google’ın telefonu, 11,1 megapiksele sahip selfie sensöründe kaybeder, ancak arkada 50 MP’lik bir ana kameraya sahip.