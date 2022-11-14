2022 yılının sonlarına geldiğimizde yarı iletken çip rekabeti kızışmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, son zamanlarda uzak doğu devi Çin’le bu konuda yarış halinde. Trump döneminden bu yana devlet çip üretimine büyük destekler veriyor. Bu desteklerin sonucu olarak, önceden var olan Intel gibi yeni kurulan şirketler de pazara hükmetmeye başladı. Amerikalı üreticilerle çalışan firmaların başında gelen TSMC, Phoenix, Arizona’da bir tesis açıyor. Tesisin ana amacı 3nm sürecinden geçen Apple çiplerinin ABD’de üretilmesi. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

3nm Çiplerin Üretimi Bu Yıl Başlayacak

Bilmeyenler için, daha düşük işlem düğümleri olan çiplerde daha fazla transistör sağalnır. Bu da daha fazla güç ve saniyede daha fazla işlem yapılmasına, yani verimliliğin artmasına olanak sağlar. Bundan önce, Samsung ve TSMC üretim süreci alanında yenilik yapan tek şirketlerdi. Ancak Samsung’un 4nm sürecinden geçen çiplerin fazla ısınması Koreli devin yarış dışı kalmasına neden oldu. Bu sebeple, 4nm sürecini kullanan tüm çip üreticileri TSMC’ye geçti. Samsung, tekrardan yonga seti rekabetine girmek için bu düğümü atlamaya ve 3nm teknolojisi üzerinde çalışmaya karar verdi. Koreli şirket yakında 3nm çipleri piyasaya sürecek. Buna karşılık TSMC, önümüzdeki yıl iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra için 3nm A17 Bionic üretimine başlayacak.

Çeşitli üretim süreçlerini kullanan önceki Apple çiplerine bakacak olursak, iPhone 11, Apple A13 Bionic ile geldi. A13, TSMC tarafından 7nm işleminden geçerek üretildi. Bu yıl Apple, A16 Bionic ile iPhone 14 Pro modelini duyurdu. Yüksek performanslı yonga setleri, TSMC’nin geliştirilmiş 5nm sürecini (diğer adıyla 4nm) kullanıyor. Yeni çiplerin sadece birinde yaklaşık 16 milyar transistör bulunuyor. Sayı size büyük gelebilir, ancak dahası var. Şirket Mayıs 2021’deki açıklamasında 2nm’lik çipler üzerinde çalışmalara başladıklarını belirtmişti. Üretilecek yeni yongalar üreticilerin “kabaca bir tırnak büyüklüğündeki bir alana 50 milyar transistör sığdırmasına” olanak tanıyacak.

Apple, Çip Üretimini Çin’den ABD’ye Taşımak İstiyor

Apple ve TSMC onlarca yıldır birlikte çalışıyor. Cupertino merkezli firma, TSMC’nin yıllık gelirinin %25’ini oluşturuyor. Amerikan şirketleri yatırımlarını Çin’den Hindistan, Vietnam, Tayland ve Güney Asya’daki diğer ülkelere kaydırmaya başladı bile. Bunun temel sebebi yukarda bahsettiğimiz gibi iki devlet arasında gerçekleşen teknoloji savaşı. Ancak bu kaydırma işlemi bir parmak şıklatması ile olmuyor. Apple’ın tüm fabrikalarını Uzak Doğu devinden çekmesi yaklaşık 10 yıl sürebilir. Öte yandan Çin, çip üretiminde kendi kendine yeterli hale gelmek istiyor. Bunun için ülkenin yakınında bulunan Tayvan, yeni süper güç için büyük bir hedef. Dolayısıyla Apple için çip üretimi Çin ve Tayvan’dan uzak tutulmalı.

Phoenix’teki üretim tesisi 5nm çiplerin piyasadan çekilmesini bekliyor. Bu gerçekleştiğinde, Apple ve TSMC büyük olasılıkla 3nm üretimini eyaletlere taşıyacak. Bununla birlikte, Apple ve TSMC ABD’de çip üretmeye başlasa bile, birçok engel hala var olacaktır. Çin’in hala tedarik zinciri nedeniyle avantajları var. Başka bir deyişle, her şey Çin’de ya da komşu ülkelerinde üretiliyor. Uzak Doğu devi için lojistik mükemmel işliyor. Dolayısıyla TSMC ABD’de 3nm çip üretmeye karar verirse, şirket Çin tarafından tedarik zincirinden çıkarılacaktır.

Başka bir sorun ise, Arizona’daki fabrika ancak 2025 yılına kadar faaliyete geçebilir. Ancak Apple ve diğer şirketlerin o zamana kadar 2nm çiplere geçeceğini tahmin ediyoruz. Basit hesaplamalar iPhone 17 Pro serisinin bu işlem düğümünü kullanacağını gösteriyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: Apple, Çip Üretimi İçin TSMC’nin Zamlarını Kabul Etti!