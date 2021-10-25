Apple, Çin’de Kalan Son ABD Teknoloji Devi Mi Olacak?

ABD teknoloji devlerinin hepsinin Çin’de, hatta Facebook’ta olduğu bir zaman vardı. Bugün, Apple’ın ülkedeki devasa varlığı giderek daha fazla göze çarpıyor.

Geçen hafta Çin’de faaliyet gösteren Microsoft, sosyal ağı LinkedIn’i orada kapatacağını duyurdu. Şirket, Çin devletine uymanın giderek daha zor hale geldiğini söyledi ve bu yüzden fişi çekti.

Apple’ın ülkede kendi sansür sorunları var. Geçen hafta iki popüler dini uygulamanın Apple App Store’dan kaldırıldığını bildirdi. Daha sonra Amazon’a ait Audible ve Yahoo Finance uygulamasının da kaldırıldığı ortaya çıktı.

App Store’u izleyen bir grup olan Apple Censorship, bu ay kaldırılan uygulamalarda artış gördüğünü söylüyor.

Neler oluyor?

Büyük teknoloji çöküşü

Pekin’de kapalı kapılar ardında neler olduğunu ölçmek çok zor. Yine de, Apple ve Microsoft’un yetkililer ve Çin teknoloji endüstrisi arasında bir iç savaşta yer aldığı giderek daha net hale geliyor. Çin’in devasa küresel şirketler olan kendi büyük teknoloji devleri (Tencent, Alibaba ve Huawei) var. Ancak Çin hükümeti, sahip oldukları güç konusunda endişelenmeye başladı.

Amerikan şirketleri “büyük teknoloji çöküşünden” kurtulmuş değil. Çin’in Büyük Güvenlik Duvarı’nın yazarı James Griffiths, “Baskı, hem Apple’ın hem de Microsoft’un konumlarının son yıllarda olduğundan daha zayıf olduğunun farkında olduklarını gösteriyor. Dikkatli yürümeleri gerektiğini biliyorlar” diyor.

Microsoft için bardağı taşıran son damla, 1 Kasım’da yürürlüğe girecek bir yasa (Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası) gibi görünüyor. Bu, şirketin daha fazla düzenlemeye uymasını gerektirecekti. Microsoft, LinkedIn’i çekme kararını açıklayan bir açıklamada buna değiniyor: “Çin’de çok daha zorlu bir çalışma ortamı ve daha fazla uyumluluk gereksinimleriyle karşı karşıyayız.”

Stanford Üniversitesi’ndeki DigiChina Projesi’nin baş editörü Graham Webster, “Sanırım buna değmeyeceğine karar verdiler” dedi. Webster, LinkedIn’e veda etme kararını PIPL’in yakında uygulanmasıyla ilişkilendiriyor.

Şeytanın pazarlığı

Ancak Apple’ın Çin’de Microsoft’tan farklı bir dizi önceliği var. Ülkeye derinden karışmış durumda, diğer tüm ABD teknoloji şirketlerinden çok daha fazla.

Apple, son çeyrekte Çin ve Tayvan’da yaklaşık 15 milyar dolar gelir elde etti. Küresel tedarik zinciri de Çin üretimine bağlı. Ve Çin’de olmak için Apple, ülkenin kurallarına göre oynaması gerektiğini biliyor. Bu sansür anlamına gelse bile.

Şunu sorabilirsiniz: Apple neden Çin’de donanım satmıyor ve App Store’u unutmuyor?

Sorun şu ki Apple, App Store ve iPhone’un ayrılmaz olduğuna inanıyor. İnsanların bir iPhone’daki uygulamaları App Store’dan indirebilecekleri yandan yüklenen uygulamalar için bir emsal oluşturmak istemiyor.

Bir kere, çok daha az para kazandıracaktı. Bu nedenle, Apple Çin’de ürün satacaksa, App Store’u o ülkede çalışır durumda tutmak esastır.

Webster, “Apple, uygulamaları kaldırıyor ve App Store’u şu ya da bu şekilde sansürlüyor” diyor. Ancak Griffiths, Apple’ın ülkede geçirdiği süre boyunca sansürün yavaş yavaş daha katı hale geldiğini savunuyor. “Apple burada şeytanın pazarlığını yaptı” diyor.

“Uygulamaları kaldırmayı kabul etmeye başladığınızda, gerçekten durmuyor.”

Gizli stratejiler

Diğer şirketler duvardaki yazıyı Microsoft’tan daha önce gördü.

Google, Çin’in bir hack saldırısı olduğunu söylediği şeyin ardından 2010 yılında arama motorunu Çin’den kaldırdı. Şirket, aramaları sansürlemeden artık mutlu olmadığını söyledi.

Silicon Dragons’ın yazarı Rebecca Fannin, Microsoft’un LinkedIn’i çekmesinin artık Apple’ı “büyük bir hedef” haline getirdiğine inanıyor. Ancak Apple’ın Çin’de kalmak için savaşacağını düşünüyor. “Biliyorsunuz Apple gerçekten Çin’deki pazar liderlerinden biri. Apple’ın yakın zamanda bu konulardan herhangi biri yüzünden Çin’den çekildiğini görmüyorum” diyor.

Bilmediğimiz şey ise Apple ile Çinli yetkililer arasında kapalı kapılar ardında devam eden konuşmalar. Belki Apple geri adım atıyor ve belki de birçok uygulama hala çalışıyor ve Apple onlar için ayağa kalktığı için Çin’deki App Store’da yaşıyor. Bilmiyoruz.

Apple bu haberlere nadiren yorum yapıyor ve gazetecileri, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yasalara uymasa bile onlara uyacağını belirten insan hakları politikasına yönlendiriyor. Ve Çin’de tam da bunu yapıyorlar.

Yetkililer bir uygulamanın gerçekten kaldırılmasını istediğinde kaldırılır. Apple’ın ülkedeki varlığı artık neredeyse başka bir çağdan kalma bir miras gibi geliyor. Big Tech’in artık Çin’de fazla bir varlığı yok.

Şimdi akıllardaki soru, ne kadar düzenleme, ne kadar uyum (ve ne kadar sansür) olacak?