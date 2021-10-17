Microsoft, Çin’de LinkedIn’i Kapatıyor

Microsoft, Çin devletine uymak zorunda olmanın giderek daha zor hale geldiğini söyleyerek Çin’deki sosyal ağı LinkedIn’i kapatıyor. Kariyer ağı sitesi, bazı gazetecilerin profillerini engellemek için sorularla karşılaştıktan sonra geldi.

LinkedIn, bu yıl içinde InJobs adlı sitenin yalnızca işlere yönelik bir sürümünü başlatacak. Ancak bu, bir sosyal akışı veya makaleleri paylaşma veya yayınlama özelliğini içermeyecek.

LinkedIn kıdemli başkan yardımcısı Mohak Shroff, “Çin’de önemli ölçüde daha zorlu bir çalışma ortamı ve daha fazla uyumluluk gereksinimleriyle karşı karşıyayız.”

Ve firma yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu yılın sonlarında Çin’de LinkedIn’in yerelleştirilmiş sürümünü kapatacak olsak da, yeni stratejimizi yönlendirmek için Çin’de güçlü bir varlığa sahip olmaya devam edeceğiz ve yeni InJobs uygulamasını bu yılın sonlarında başlatmaktan heyecan duyuyoruz.”

‘Brüt yatıştırma’

LinkedIn, Çin’de faaliyet gösteren tek büyük batılı sosyal medya platformuydu. 2014’te orada faaliyete geçtiğinde, orada faaliyet göstermek için Çin hükümetinin gerekliliklerine uymayı kabul etmişti, ancak aynı zamanda ülkede iş yapma şekli konusunda şeffaf olacağına söz verdi ve hükümet sansürüne katılmadığını söyledi.

Son zamanlarda LinkedIn, Çin merkezli web sitesinde Melissa Chan ve Greg Bruno da dâhil olmak üzere birçok gazeteci hesabını kara listeye aldı.

Çin’in Tibetli mültecilere yönelik muamelesini belgeleyen bir kitap yazan Bruno, Verdict’e Çin Komünist Partisi’nin bundan hoşlanmamasına şaşırmadığını, ancak “bir Amerikan teknoloji şirketinin yabancı bir hükümetin taleplerine boyun eğmesi karşısında dehşete düştüğünü” söyledi.

ABD’li senatör Rick Scott, LinkedIn CEO’su Ryan Roslansky ve Microsoft patronu Satya Nadella’ya yazdığı bir mektupta, hareketi “büyük bir yatıştırma ve Komünist Çin’e boyun eğme eylemi” olarak nitelendirdi.

Çin’in interneti daha da başıboş dolaşıyor

LinkedIn’in hamlesinin Çin’den mi yoksa ABD’den gelen baskıdan mı kaynaklandığını belirlemek zor. Her ikisi de olabilir, çünkü Çin hükümeti internet üzerindeki kontrolünü sıkılaştırıyor. Bu arada LinkedIn, Amerika’da Pekin’in sansür kurallarına boyun eğdiği için giderek artan eleştiriler aldı.

LinkedIn, ülkenin devasa pazarına girmeyi umarak 2014 yılında Çince versiyonunu piyasaya sürdü. Yedi yıl sonra yerel rakiplerle mücadele etti ve düzenleyici sorunlarla karşılaştı. Mart ayında, LinkedIn’in Çin düzenleyicisi tarafından siyasi içeriği sansürlemediği için cezalandırıldığı ve bunun sonucunda yeni kullanıcı kaydının 30 gün süreyle askıya alındığı bildirildi. Sansür konusundaki tartışmalar dışında, platform Çin istihbarat teşkilatları tarafından bir işe alım aracı olarak kullanılıyor.

Bugün Çin’deki platformun kullanıcılarına yazdığı bir mektupta, LinkedIn China Başkanı Lu Jian, sitenin “küresel iş fırsatlarını birleştirmeye” devam edeceğini taahhüt ediyor. Ancak LinkedIn’in Çin’deki kapanması tam tersi bir eğilim gösteriyor. Ülkenin yoğun bir şekilde kontrol edilen interneti dünyanın geri kalanından daha da uzaklaştı ve Çin’de faaliyet gösteren küresel iş dünyası için derin uçurumu kapatmak giderek daha zor hale geliyor.