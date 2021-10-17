Apple, Çin’de Kuran Uygulamasını Kaldırdı

Apple, yetkililerin talebi üzerine Çin’de dünyanın en popüler Kuran uygulamalarından birini kaldırdı. Kuran Majeed tüm dünyada App Store’da mevcut ve yaklaşık 150.000 incelemesi vardı. Ayrıca milyonlarca Müslüman tarafından kullanılıyordu.

Çin hükümeti yorum taleplerine yanıt vermedi.

Uygulamanın silinmesi ilk olarak Apple’ın App Store’daki uygulamaları küresel olarak izleyen bir web sitesi olan Apple Censorship tarafından fark edildi. Uygulamanın üreticisi PDMS’den yapılan açıklamada şirket, “Apple’a göre, Kuran Majeed uygulamamız, Çin makamlarından ek belgeler gerektiren içerik içerdiği için Çin App Store’dan kaldırıldı” dedi. “Bu sorunu çözmek için Çin Siber İdaresi ve ilgili Çinli yetkililerle temasa geçmeye çalışıyoruz” diye ekledi.

Şirket, Çin’de bir milyona yakın kullanıcısı olduğunu söyledi.

Çin Komünist Partisi, ülkede İslam’ı resmi olarak bir din olarak tanıyor. Ancak Çin, Xinjiang’daki çoğunluğu Müslüman Uygur etnik grubuna karşı insan hakları ihlalleri ve hatta soykırım yapmakla suçlanıyor. Bu yılın başlarında, Uygur imamlarının Çin’in Xinjiang baskısında hedef alındığı bildirildi.

Apple, “Yerel yasalara uymamız gerekiyor ve zaman zaman hükümetlerle aynı fikirde olmadığımız karmaşık konular var.”

Ancak uygulamanın Çin’de hangi kuralları çiğnediği belli değil. Kuran Majeed, “dünya çapında 35 milyondan fazla Müslüman tarafından güvenildiğini” söylüyor. Geçen ay hem Apple hem de Google, hapisteki Rus muhalefet lideri Alexei Navalny tarafından geliştirilen taktik oylama uygulamasını kaldırdı.

Rus yetkililer, uygulamayı düşürmeyi reddetmeleri halinde iki şirketi para cezasına çarptırmakla tehdit etmişti, bu da kullanıcılara iktidar partisi adaylarını yerinden edebileceklerini söyledi.

Apple ve Çin

Çin, Apple’ın en büyük pazarlarından biri ve şirketin tedarik zinciri büyük ölçüde Çin üretimine bağlı. Apple CEO’su Tim Cook, ABD’deki politikacılar tarafından Amerikan siyaseti hakkında konuştukları, ancak Çin hakkında sessiz kaldıkları için ikiyüzlülükle suçlandı.

Cook, Donald Trump’ın 2017’de yedi Müslüman çoğunluklu ülkeyi yasaklamasını eleştirdi. Bununla birlikte, sansür konusunda Çin hükümetine uymakla ve Müslüman azınlıklara yönelik muamelesi nedeniyle onu alenen eleştirmemekle de suçlanıyor.

New York Times, bu yılın başlarında Apple’ın, Çin hükümeti tarafından sınır dışı kabul edilirse Çin’deki uygulamalarını kaldıracağını bildirdi. Uygulamaların tartışamadığı konular arasında Tiananmen Meydanı, Çin manevi hareketi Falun Gong, Dalai Lama ve Tibet ile Tayvan’ın bağımsızlığı yer alıyor.

Apple Censorship proje direktörü Benjamin Ismail şunları söyledi: “Şu anda Apple, Pekin’in sansür bürosuna dönüştürülüyor. Doğru olanı yapmaları ve ardından Çin hükümetinin tepkisi ne olursa olsun yüzleşmeleri gerekiyor.”

Bir başka popüler dini uygulama olan Olive Tree’nin İncil uygulaması da bu hafta Çin’de kaldırıldı. Şirket, uygulamayı kendilerinin kaldırdığını söyledi. Bir sözcü, “Olive Tree Bible Software, App Store inceleme sürecinde, kitap veya dergi içerikli bir uygulamayı Çin anakarasında dağıtma yetkimizi gösteren bir izin vermemiz gerektiği konusunda bilgilendirildi” dedi.

“İzne sahip olmadığımız ve uygulama güncellememizi onaylatıp müşterilere ulaştırmamız gerektiği için İncil uygulamamızı Çin’deki App Store’dan kaldırdık.”

Cuma günü, Mac Observer, Amazon’un sahip olduğu sesli kitap ve podcast hizmeti olan Audible’ın uygulamasını geçen ay Çin’deki Apple mağazasından “izin gereklilikleri nedeniyle” kaldırdığını bildirdi.

Perşembe günü Microsoft, Çin devletine uymak zorunda olmanın giderek daha zor hale geldiğini söyleyerek Çin’deki sosyal ağı LinkedIn’i kapattığını söyledi. Karar, kariyer ağı sitesinin bazı gazetecilerin profillerini engellemeye yönelik sorularla karşılaşmasının ardından alındı.