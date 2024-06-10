iOS 18 alacak telefonlar konusu, Apple’ın WWDC 2024 etkinliği sonrası en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki hangi iPhone’lar iOS 18 alacak, iOS 18 alacak telefonlar hangileri? İşte iOS 18 alacak cihazlar listesi. Apple bu sefer cömert şekilde güncelleme dağıtıyor.

iOS 18 Alacak Telefonlar Listesi

iOS 18 alacak telefonlar listesi açıklandı. Apple güncelleme konusunda elini korkak alıştırmadan, iPhone XR ve iPhone XS dahil olmak üzere iOS 17 alan tüm cihazlara bu güncellemeyi sunacak. Apple güncelleme sözü konusunda seviye atladı.

İşte iOS 18 alacak iPhone modelleri:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

iOS 18 Ne Zaman Çıkacak?

Apple’ın kısa süre içerisinde iOS 18 beta sürümlerini kullanıma sunmasını bekliyoruz. Apple Geliştirici Programına kayıt olan kullanıcılar bu güncellemeyi deneyimleyebilecek. Kararlı iOS 18 güncellemesi ise Eylül ayı gibi iPhone 16 serisi ile kullanıma sunulacaktır. iOS 18 alacak telefonlar da bu sürede iOS 18 beta sürümlerini kullanabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Listede şaşırdığınız telefonlar var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!